Fiskeriministeren om dødsalgen: Dette er en tragedie

– Dette er en svært alvorlig situasjon. Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sier Nesvik til Dagsavisen.

Den dødelige algen som tar livet av oppdrettslaks, sprer seg fortsatt. Hittil er minst 10.000 tonn fisk død nord i Nordland og sør i Troms.

Det er Fiskeridirektoratet som har det operative ansvaret for å håndtere situasjonen.

– De får uvurderlig støtte fra Havforskningsinstituttet og samarbeider også tett og godt med Mattilsynet. Vi i departementet følger situasjonen løpende og får regelmessige oppdateringer. De tilbakemeldinger jeg får, viser at det det nedlegges en enorm innsats, både fra oppdrettere, brønnbåter, slakterier og fra myndighetenes side for å begrense fiskens lidelse og økonomiske tap, sier Nesvik.

Statsråden vil på et senere tidspunkt snakke med oppdretterne om hvordan han kan hjelpe dem med å få opp produksjonen igjen.

Han er usikker på om dødsalgen vil påvirke målet om å bikke 100 milliarder i eksport av sjømat i år.

– Når situasjonen har normalisert seg vil jeg invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen. Der vil det også være naturlig å drøfte behovet for avbøtende tiltak knyttet til produksjon, sier fiskeriministeren.

En akutt oppblomstring av alger i fjorder sør i Troms og nord i Nordland har tatt livet av store mengder oppdrettslaks. Grafikk fra Nyhetsgrafikk.