– Det er et ønske fra Fiskeridirektoratet om at folk slutter å oppsøke hvithvalen som befinner seg i havneområdet. Dette i håp at den kan forlate havna. Mye kontakt kan føre til at den blir stresset, og det kan i verste fall utløse aggresjon, opplyser Finnmark politidistrikt søndag ettermiddag.

Hvithvalen ble oppdaget forrige uke av fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark. Ifølge fiskerne var den meget tam og søkte kontakt med mennesker. Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) tror man at hvalen kan komme fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke både hvaler og andre dyr i sine eksprimenter.

GoPro-kamera

Selen som var festet rundt hvalen var utstyrt med feste for GoPro-kamera, og på spennen stod det at den er produsert i St. Petersburg. Men den russiske militæreksperten Viktor Baranets, oberst i reservestyrkene, sier ifølge BBC at det neppe er snakk om noen form for spionasje.

Hvalen har skapt internasjonal oppmerksomhet, og en rekke mennesker har den siste uken oppsøkt havneområdet hvor hvalen befinner seg. Natt til søndag oppsøkte tre unge jenter brygga utenfor Rolfsøya, for å få et glimt av hvalen. Da en av jentene mistet mobiltelefonen i vannet dykket hvithvalen raskt ned for å hente den opp igjen, skriver Dagbladet.

– Vi ble helt sjokkert. Den kom opp igjen med telefonen i munnen. Vi fikk stryke på den. Det var akkurat som den ville ha belønning, sier en av jentene til avisen. (NTB)