Fire av ti er urolige for egen økonomi

Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

– Mange kunne sluppet å være bekymret og fått mer ut av pengene sine dersom de hadde skaffet seg litt bedre oversikt over eget forbruk, sier Elin Reitan til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mangel på oversikt

Nordeas forbrukerøkonom er ikke overrasket over utfallet i undersøkelsen som rådgivningsselskapet Mercer har gjort i samarbeid med World Economic Forum (WEF). Den viser at mer enn 40 prosent av nordmenn opplever stress og uro for egen økonomi.

– Stress, uro og til og med søvnløshet er ikke uvanlig når vi er bekymret for egen økonomi. En av årsakene er mangel på oversikt. Vi drar gjerne kortet til kontoen er tom framfor å følge med på forbruket vårt og skrive budsjett, forklarer forbrukerøkonomen.

– Selv om mange med rette har grunn til bekymring, er det uansett et paradoks at vi går rundt og er engstelige framfor å ta tak i det som plager oss, føyer Reitan til.

Slik får du svar

Oppfordringen fra Reitan er at du bør går gjennom forbruket ditt de siste seks til tolv månedene.

– Den visuelle oversikten vil gi deg svar på forbruksmønsteret ditt og hvor du eventuelt kan stramme inn for å få mer ut av de pengene du har, forklarer hun.

– Dersom du også skrivet budsjett og følger det opp, slipper du kanskje å bekymre deg for egen økonomi. Hvis gjennomgangen fremdeles gjør deg urolig, har du en god mulighet til å ta tak i problemene før det er for sent, forklarer Reitan.

Mener flere bør bekymre seg

Administrerende direktør Per Myklestu i Mercer Norge tror flere enn fire av ti ville ha vært bekymret dersom de hadde hatt full oversikt over privatøkonomien.

– Overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon har lagt mer ansvar over på hver enkelt ansatt. Likevel er det bare 15 prosent av nordmenn som sparer til privat pensjon, i tillegg til Folketrygden og arbeidsgiverbetalt pensjon, sier Myklestu til ANB.

I Norge forventer hver av oss å tilbringe 16-21 år som pensjonister. Det er litt mer enn snittet globalt.

– Uten bedre planlegging vil mange leve lenger enn de faktisk har råd til. Dersom befolkningen var klar over risikoen om hva man får som pensjonist, tror jeg flere ville ha merket den økonomiske utryggheten på kroppen, mener Per Myklestu.

Danskene er tryggest

Mens seks av ti svensker er urolige for egen økonomi, har kun tre av ti samme erfaring i Danmark, viser samme undersøkelse.

Et tilsvarende antall nordmenn er usikre på om de klarer å stå i jobben sin eller få en ny jobb etter ønske. Fire av ti er usikre på om de ville klart å betale uforutsette utgifter tilsvarende én månedslønn.

– Ansatte som bekymrer seg for egen økonomi vil være mindre effektive på jobb, ifølge flere undersøkelser. Det koster igjen norske arbeidsgivere dyrt, sier Myklestu.

(ANB)