Innenriks

Dersom Mæland ikke kan sikre liketallsprinsippet i nemnda og i tillegg garantere for en balansert løsning av makt og oppgavefordeling mellom Finnmark og Troms, må hun gå til Stortinget med beskjed om at sammenslåingen ikke kan realiseres, heter det i vedtaket som ble fattet med stort flertall på årsmøtet til Finnmark Ap søndag.

Finnmark Ap krever også at Troms og Finnmark opprettholdes som valgkretser ved stortingsvalg.

Les også: Helga Pedersen er forbanna

– Forhastet

Årsmøtet retter videre krass kritikk mot regjeringen for ikke å ha lagt fram forslag til nye oppgaver før vedtaket om sammenslåing ble fattet.

– Sammenslåingen fremstår derfor som forhastet og uferdig, heter det i vedtaket som i stor grad er sydd rundt forslaget fra Tana Arbeiderparti og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen.

Les også: Svakeste Ap-tall siden 2002

– Regjeringens ansvar

Med det soleklare avslaget fra Finnmark Ap ligger det også an til at fylkestinget sier nei når sammenslåingen skal behandles om to uker.

– Konsekvensen er at regjeringen må sørge for en balansert løsning, slik statsminister Erna Solberg (H) lovte da hun besøkte Vadsø i fjor. Det årsmøtet i Finnmark Ap sier et klart nei til, er en avtale som innebærer storstilt utflytting av makt fra Finnmark, sier Pedersen til NTB.

Les også: – Det grunnleggende problemet er taushetskulturen som eksisterer

Ingen løfter

Mæland har på sin side ingen løfter å komme med. Tvert om fremholder hun at loven vil legges til grunn dersom fylkestinget i Finnmark følger opp vedtaket fra Ap-årsmøtet. Det vil i så fall innebære at Finnmark bare får 11 mot 19 representanter i den viktige nemnda, mot 17–19 i avtalen.

– Jeg håper at fylkestinget i Finnmark selv tar beslutningene, og ikke overlater dette til departementet. Men dersom de sender saken i retur, så er jeg beredt til å ta beslutningene for dem, sier Mæland til NTB.

Kritikken fra årsmøtet mot regjeringen mener hun er skivebom.

– Sammenslåingen er Stortingets vedtak. Da blir det feil å rette kritikken mot regjeringen, sier Mæland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ser vanskelig ut

Leder i Troms Ap og stortingsrepresentant Cecilie Myrseth mener det er totalt urealistisk å se for seg en fellesnemnd med like mange representanter fra de to fylkene.

– Dersom vi skulle lagt inndelingsloven til grunn ville fordelingen blitt 19–11 favør av Troms. Så når det ble 19–17 under meklingen, har Troms allerede strukket seg langt. Det blir veldig vanskelig å få med fylkestinget i Troms på en lik fordeling i nemnda, sier Myrseth til NTB.

Hun understreker at de to fylkespartiene må samarbeide i den videre prosessen.

– Men akkurat nå ser det veldig vanskelig ut, legger hun til.

Les også: – Det er nesten 40 år siden Alta-aksjonen. Nå er vi der igjen.

Ungdommene tapte

Nestleder Espen Amundsen fra Finnmark AUF pekte før avstemningen på at det nye storfylket gir mange muligheter. Men hans forslag om å si ja til avtalen fikk kun støtte fra deler ungdomspartiets og Altas delegasjon på årsmøtet.

– Det må være takhøyde for ulike meninger. Det er ikke dermed sagt at det er noen splittelse i partiet, sier fylkessekretær Agnete Masternes Hanssen til NTB.

Fylkesleder i Finnmark AUF, Guro Vollan Nilsen, sier at ungdomspartiet vil fortsette kampen.

– Vi kommer til å stå på kravene inn mot fylkestingsgruppen, der det også sitter to AUF-ere i Ap-delegasjonen, sier hun. AUF hadde flere forslag om blant annet ungdommens fylkesting, kulturkort og lærlingplasser som heller ikke fikk tilslutning på årsmøtet.

(NTB)