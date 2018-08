Innenriks

«Grunnen er at det sitter en bleikfeit Bærumspappa som ikke tør å si Nei Isabella Constanse, du skal ikke ha ei veske til 17.000!»

940.000 visninger og en rekkevidde på 1,6 millioner facebookbrukere er ikke hverdagskost for radiokanalen i Bauer Media-konsernet. Men da høstens nye spalte "Ta dere sammen!" åpnet i «Stå Opp med Radio Rock», med drammenseren Halvor Johansson (29) i fri dressur, tok det av. – Det er fjollete høye tall, med tanke på at det var første gang vi la ut video. Vi filmer alle vi lager daglig, med mål om å legge ut én i uka, sier Halvor. Mandag hadde 65.000 valgt å trykke "liker" eller å dele videoen med egne facebookvenner, opplyser radiokanalen.

– Norsk dobbeltmoral

Veskeharselasen kom etter at han hadde lest en sak i lørdagens Asker og Bærums Budstikke, som skrev om Sandvika Storsenters «inspirasjonsblogg» før skolestart. «Vi har skoleveskene for deg som ikke vil bruke sekk», lyder tittelen på reklamen som henvender seg til elever fra 13 år og oppover. Senteret har i etterkant fjernet reklamen fra hjemmesiden. Tre av veskene elevene foreslås å ha som «skoleveske» er av merket Mulberry, og koster henholdsvis 14.500, 14.700 og 16.700 kroner.

– Jeg tror det er koblinga til skolestart som satte sinnene i kok, vi plukket den bare fordi den var i nyhetsbildet den dagen. Jeg var egentlig ferdig med det etter å ha «ranta» ferdig, men så gikk videoen ut og da skjønte jeg hvordan det sto til. At det var så mye hat mot bærumsfolk ante jeg ikke, selv om jeg husker det litt fra Drammen, sier Johansson til Dagsavisen Fremtiden.

– Du sier «hat», hvor mye av responsen rettes mot humoren, og hvor mye var negativt ladd?

– De fleste var bare gøy, men noen er også alvorlige: «Vi må slutte», liksom. Vi er jo klar over den norske dobbeltmoralen: Du gir 40 kroner til TV-aksjonen og har fiskeveske til 15.000 liksom.

– Det var mest «bra hat», som mellom Drammen og Mjøndalen – naboskap, tror Johansson.

Nagano-OL-jakka

Også VG har i sin satirespalte «Vredens Gnag» tatt for seg Budstikka-saken. «Dette er så rørende!» fronter de en fiktiv sak, der ordfører Vibeke Hammer Krog lover at «Bærum kommune skal kjøpe inn Louis Vuitton-vesker til alle elever». Til Budstikka sier senterleder for Sandvika Storsenter Kathrine Ingerø at de har fått negative reaksjoner på annonsen. – I denne saken har vi dessverre ikke utvist god nok vurdering, og det beklager vi. Vi tar denne saken alvorlig og vil ta en gjennomgang av våre interne rutiner for å unngå at dette skjer igjen, uttaler hun.

Dyre moteplagg i skolegården skaper overskrifter også i Drammen fra tid til annen.

– Ja, det er helt klart et press her også. Jeg gikk på «snobbeskole» selv, jeg, på Aronsløkka, sier 29-åringen. En jakke han husker var hot under OL i Nagano i Japan, av merket Phenix.

– De kosta 6.000 den gangen, og var noe de kuleste hadde. Jeg fikk jo ikke, jeg hadde vel noe fra Bogerud sport sikkert, ler komikeren som allerede har spilt inn videoen han tror vil treffe neste gang.

– Til fredag snakker vi om alle som feiker på seg glutenallergi.

Johansson har Latter som arbeidsgiver, men er fast morgenvert mellom seks og ti på Radio Rock hver dag.