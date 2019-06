Færre vil ha Støre som statsminister

I en partimåling som ble offentlig før helgen, går det fram at venstresiden i norsk politikk seiler i medvind. Målingen som Ipsos har utført for Dagbladet, viser at det ville blitt rødgrønt flertall dersom det hadde vært valg i dag. Men populariteten til Ap-leder Jonas Gahr Støre viser ikke samme framgang, viser nye tall fra undersøkelsen.

Når velgerne er blitt spurt, svarer bare 13 prosent at de mener Støre er best egnet som statsminister. Før stortingsvalget i 2017 svarte 28 prosent de mente den sittende Ap-lederen var best egnet for jobben som statsminister. Det tilsvarende tallet for Erna Solberg (H) var da 29 prosent. Begge hadde støtte fra om lag 60 prosent av egne velgere.

I den nye undersøkelsen svarer 39 prosent av Arbeiderpartiets egne velgere at de støtter Støre. Dette er dårligere enn i november i fjor, men noe bedre enn målingen i februar.

Også Erna Solberg gjør det markant dårligere enn tidigere i samme undersøkelse. Bare 23 prosent av de spurte svarer de mener hun er best egnet som statsminister.

Hele 37 prosent svarer at de ikke vet hvem som vil være best til å lede landet.

