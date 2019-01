Færre mottar kontantstøtte i Oslo

I fjor mottok 1.610 familier i Oslo kontantstøtte, mot 2.483 familier i 2015, skriver NTB.

– Kontantstøttetallene går i riktig retning. Aldri har så få fått kontantstøtte i Oslo, samtidig har vi aldri hatt flere barn i barnehage. Dette viser at byrådets politikk gir resultater, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Kontantstøttetallene går i riktig retning

30 prosent færre går på kontantstøtte i Oslo nå enn for tre år siden. Det viser tall fra NAV som ble publisert torsdag.

Forskjeller

Samtidig er det fortsatt store forskjeller mellom bydelene i Oslo. Andelen på kontantstøtte er i snitt rundt 10 prosent i de ytre vestlige bydelene og over 35 prosent i de ytre østlige bydelene.

– Kontantstøtten holder særlig kvinner borte fra arbeidslivet og barn i barnehagealder borte fra barnehagefellesskapet. Det er en viktig forklaring på at mange barn ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen. Kontantstøtten burde vært fjernet. Vi har søkt om å få fjerne den i utvalgte bydeler, men fått avslag fra regjering, sier Johansen.

Historisk har Oslo vært fylket med flest kontantstøttemottakere, men trenden ble brutt for første gang i 2018. Nå er Rogaland fylket som har flest mottakere av kontantytelsen.

