Fembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn

Rettssaken mot mannen starter i Nord-Troms tingrett mandag.

Mannen er tiltalt for å ha voldtatt døtrene sine flere ganger fra de var henholdsvis 11 og 14 år gamle.

Voldtektene skal i hovedsak ha skjedd i mannens hjem, men ifølge tiltalen har også mannen voldtatt den ene datteren på et hotell i Tromsø. Både voldtektene av de to døtrene og mishandlingen av alle barna skjedde i en periode på mellom to og tre år, mens mannen bodde i Troms.

Flere av punktene i tiltalen har strafferamme på 21 år.

– Vi beveger oss helt opp mot øvre strafferamme vi har i Norge i denne saken, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til NRK.

Mishandlingen skal ha skjedd i form av voldshandlinger, og alle barna har i ettertid utviklet psykiske lidelser som følge av volden, deriblant posttraumatiske stresslidelser, angst, depresjon og spiseforstyrrelser.

Nordmo sier disse senskadene vil bli viktige i rettsforhandlingene.

Fembarnsfaren skal blant annet ha gitt en av sønnene sine elektrisk støt og slått ham med jernstang, og han skal ha kastet gjenstander på alle barna og kastet dem i vegger og gulv. Noen av voldshandlingene mot den ene sønnen fant sted i Libanon.

Det er satt av tre og en halv uke til saken, som ble hasteberammet i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Mannens forsvarer, Asja Cemalovic, sier til NRK at hennes klient ikke erkjenner straffskyld, og at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Den tiltalte 65-åringen er i dag bosatt i Sandefjord.