Fem av sju varslersaker ferdig behandlet i Frp

Leder av organisasjonsutvalget som behandler bekymringsmeldinger og varsler om seksuell trakassering i Frp, Helge André Njåstad, sier til NRK at mer enn halvparten av sakene er ferdig behandlet med konklusjon om at det ikke har foregått seksuell trakassering.

Saken som gjelder stortingsrepresentant Ulf Leirstein, er den eneste som så langt har fått konsekvenser. Leirstein valgte selv å trekke seg fra alle verv.

En av de to sakene som gjenstår, gjelder flere varsler om en person med tillitsverv i Frp og i Fremskrittspartiets ungdom (FpU). Mannen har overfor NRK innrømmet at han som 18-åring spurte en den gang 14 år gammel jente i FpU om sex, men hevder samtidig at det var ment som en spøk.

– Dette er en sak vi ikke på noen måte har behandlet ferdig. Derfor vil jeg ikke gå god for noen av opplysningene eller kommentere saken før ting er ferdig. Men på generelt grunnlag er det ikke greit å bryte norsk lov. Nå skal vi se på helheten, hva som har skjedd, og behandle saken på en grundig måte, sier Njåstad til NRK.

Han sier at saken har vært kjent i lengre tid for moderpartiet, men at det først er de siste månedene at organisasjonsutvalget har gått inn i saken. Gjennom løpende kontakt med FpU har man forsikret seg om at saken har ivaretatt alle parter. (NTB)

