Fellesforbundet vil ikke skrote EØS-avtalen

Av Frode Rønning, FriFagbevegelse

Et tydelig flertall på 295 delegater på Fellesforbundets landsmøte stemte for å utrede konsekvenser til EØS-avtalen. Flertallet vil ikke jobbe for å si opp EØS-avtalen.

Salen stemte over to alternativer:

• Utredning av alternativer til EØS, slik ledelsen og representantskapet har argumentert for.

• Utredning av alternativer til EØS, med sikte på utmelding.

Et mindretall på litt mer enn 200 delegater stemte for utredning, med sikte på utmelding.

Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor. Det knyttet seg stor spenning til utfallet av avstemningen.

Nestleder Steinar Krogstad advarte mot å utrede EØS, med sikte på utmelding.

Dette er et nei til EØS, mente han, og oppfordret innstendig landsmøtet om å stemme for bare utredning.

Stor debatt

EØS-saken har vært blant de mest diskuterte på Fellesforbundets landsmøte.

Tirsdag brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre mye av sin tale til landsmøte til å forsvare EØS-avtalen:

– Det er ikke EØS-avtalen som må sies opp, det er regjeringen til Erna Solberg, sa Støre for å forsvare sitt syn på EØS.

Fikk kritikk

Støre fikk støtte, men også mye motbør på landsmøtet tirsdag.

Søndag gikk debatten om EØS heftig til langt på natt.

(FriFagbevegelse)