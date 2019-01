– Tvert imot, det var nødvendig, og jeg ville gjort det samme om igjen, sa den nyansatte NHO-sjefen på et pressemøte mandag.

Kommentaren kom etter spørsmål om hvorvidt han angret på at NHO gikk til ESA etter at Høyesterett slo fast at norske verft måtte betale alle reiseutgifter for utenlandske arbeidstakere som skulle på jobboppdrag i Norge.

Fellesforbundsleder Eggum sier onsdag til NRK at han blir provosert av svaret fra NHO-sjefen.

– Han har ikke skjønt hva den norske modellen er. I norsk arbeidsliv respekterer vi avgjørelser i det norske rettssystemet. Hvis du i stedet velger å ta en ny runde ute i Europa, så har du ikke skjønt noen ting, sier han.

ESA ga i fjor vinter NHO medhold i den bitre verftsstriden, som til da hadde pågått i nærmere ni år. Tariffnemnda vedtok til slutt et kompromiss som tok hensyn til ESAs vurdering, og dermed ble høyesterettskjennelsen delvis overprøvd.

Dette satte full fyr på EØS-motstanden i Fellesforbundet, og ifølge NRK er det godt mulig organisasjonens 100.000 medlemmer vedtar å skrote hele avtalen på landsmøtet i høst.

NHO er på sin side varm EØS-tilhenger. Viktigheten av avtalen er et av hovedtemaene på NHOs årskonferanse «Vi og verden», som ble sparket i gang onsdag formiddag.