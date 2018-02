Feirer «bipopulær» podcast med liveinnspilling

Innenriks

I kveld spilles den 100 episoden av podcasten «Pia og psyken» inn live på Kulturhuset i Oslo. Det blir en kjendisstinn happening og hjernen bak podcasten, Pia Pedersen gleder seg.

– Det har vært veldig gøy, men også beintøft, ikke minst økonomisk. Men responsen fra både lyttere og fagfolk har vært overveldende, sier Pia Pedersen.

– Ikke minst er jeg ganske overveldet over hvor sjenerøse folk har vært med å komme og dele sine historier.

Savnet dialog

Pia Pedersen ble rikskjent i 2010 da hun sa opp jobben i NRK Østlandssendingen på direkten. Hun hadde mange års erfaring fra reklame, tv og radio, men høsten 2013 ble hun tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og diagnostisert med en bipolar 2- lidelse. En opplevelse hun opplevde som skremmende. Istedenfor å følge råd om å bruke antipsykotiske medisiner gikk hun isteden pilegrimsvandring i Spania, og på den turen modnet tanken om at hun savnet en annen type dialog rundt psyken. Resultatet er podcasetn «Pia og psyken».

Med seg på laget har Pedersen huspsykiater Anne Kristine Bergem og blant de profilerte gjestene som har stilt opp i Pias studio er Finn Skårderud, Else Kåss Furuseth, Rigmor Galtung, Petter Scherven og Kristopher Schau.

Sterke tilbakemeldinger

Det har ikke skortet på sterke tilbakemeldinger fra lytterne:

«Jeg lytter til podcasten din, jeg ligger i en enkeltseng på dps, med pute og dyne som er merket Oslo universitetssykehus. Jeg er godt inne i min andre uke her på det de kaller stabiliseringsopphold. Jeg har hørt mye på denne podcasten før også, men jeg kjenner at den er til stor hjelp mens jeg er her fordi mye av det dere snakker om gjør at jeg får ord på ting jeg ikke visste hva het før» skriver en lytter.

En annen skriver:

«Jeg tror dere har vært viktige for meg, og min vei mot å ta tak i min egen psyke. Her i gården skal det utredes for både bipolar og PTSD. Jeg har vokst opp i et hjem med en voldelig far, men visste ingenting om det før etter at han tok selvmord for 8-9 år siden. Nå sier psykologen at det antageligvis har satt sine spor, og det har det sikkert. Uansett, jeg vil også snakke om det - og det tror jeg har mye med dere å gjøre. Pia og Psyken ligger på topp tre, sammen med «This american life» og «Krisemøte.»

Nærhet

Den profilerte psykiateren Finn Skårderud er full av lovord over podcasten:

– Takk være Pias måte å tilnærme seg stoffet på, at hun er så personlig, modig og åpen om egen bipolaritet i sitt ønske om å formidle, er denne podcasten blitt en kjempesuksess. Med relevante gjester og en erfaringsnærhet til stoffet har hun maktet å formidle kunnskap på et område som opptar og berører svært mange mennesker. 100 episoder er på ingen måte slutten, håper det blir 100 til. Minst, sier Finn Skårderud til Dagsavisen.