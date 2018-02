Får skryt av Faremo

Innenriks

I Dagsavisens utgave fredag forsvarer Aps nye mann på innvandring, Masud Gharahkhani, Tyrkia-avtalen og mener at innvandringen til Europa må begrenses mest mulig.

– Spørsmålet er om vi, i tillegg til å opprettholde Tyrkia-avtalen, kan få til flere slike avtaler. Det mener jeg vil være et viktig bidrag til en mer rettferdig fordeling av ansvar, sier han.

Reagerer

Blant dem som har reagert på Gharahkhanis utspill er leder av Oslo AUF, Agnes Viljugrein.

– Spørsmålet er hva dette betyr? Til nå har ikke Europa stengt grensene for å ta imot flere flyktninger. De har tvert imot ikke ønsket å ta ansvar, sier Viljugrein.

Hun setter spørsmålstegn ved tonen Gharahkhani setter som ny innvandringspolitisk talsperson, ikke minst fordi han som leder av migrasjonsutvalget skal stå i spissen for å utvikle ny politikk for Arbeiderpartiet på innvandringsfeltet.

Også Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter, stusser over uttalelsene.

– Er virkelig det sosialdemokratiske svaret på flyktningkrisen å bygge borgen sterkere? Hvorfor snakker ikke en innvandringspolitisk talsperson i et sosialdemokratisk parti om flyktningene fra Syria, Irak og Afghanistan som sitter i disse leirene i Hellas, og om behovet for å avhjelp deres nød, men bare om behovet for flere restriktive avtaler?

– Misforstått

Gharahkhani selv mener reaksjonene tyder på at det må ha skjedd en misforståelse.

– Hvis en ser på hva jeg sier, så er det ikke grunnlag for å trekke slike konklusjoner. Jeg sier helt eksplisitt at det viktigste er å heve blikket og se at vi må ta et felles ansvar i Europa. Klarer vi å ha kontroll ved grensene, er det lettere å få flere land i Europa til å ta imot flere kvoteflyktninger. Det handler om å ta et felles ansvar for å beskytte de mest sårbare menneskene i verden. Dette tror jeg de fleste er enige i, sier stortingsrepresentanten.

Faremo liker formen

Gharahkhani har vært i flere debatter denne uka på NRK og TV 2 om innvandring og integrering. Den nye talspersonens fremtoning har fått delt mottakelse i partiet. Mens tidligere justisminister for Ap, Anne Holt mener det var «smått utrolig» å høre Gharahkhani på Dagsnytt 18 torsdag, er tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) imponert over den klare talen fra den nye talspersonen.

– Han har et klart budskap, er kunnskapsbasert og faktaorientert. Etter min mening må Ap alltid ha en klar profil i innvandringspolitikken, også om man inngår forlik. Velgerne må høre Aps stemme, sier Faremo til Dagsavisen.