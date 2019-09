Far siktet på nytt etter barnedødsfall i 2013

27. november 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i sitt hjem i Vanvikan i Leksvik kommune. Straffesaken mot guttens foreldre ble i november året etter henlagt etter bevisets stilling.

Politiet sier at bakgrunnen for gjenopptakelsen er at de har mottatt ny informasjon fra vitner i saken.

I fengslingskjennelsen fra Alta tingrett kommer det fram at faren til den 15 måneder gamle gutten skal ha snakket med flere personer om det som skjedde da gutten døde. Adresseavisen skriver at politiet sitter på et lydopptak med den siktede faren.

Avisen skriver videre at de er kjent med at den siktede i opptaket skal ha svart på flere spørsmål om hva som skjedde da sønnen døde. Samtalen som er tatt opp, skjer mellom siktede og en person i nær relasjon til ham.

Nekter skyld

Ifølge fengslingskjennelsen godtar den siktede judisiell observasjon, en rettspsykiatrisk undersøkelse, om det skulle bli aktuelt.

Bare faren, som i dag er i 30-årene, er siktet denne gangen. Moren døde i fjor, ifølge Dagbladet, som omtalte gjenopptakelsen av saken først.

Mannens forsvarer, advokat Heidi Reisvang, sier hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han synes det er veldig belastende at saken er gjenopptatt etter så lang tid, sier hun til Adresseavisen.

Fengslet

Det er allerede gjennomført en del etterforskning etter gjenopptakelsen, og mye vil bli gjort i tiden framover. Trøndelag politidistrikt har fått bistand fra Kripos, opplyser politiet i en pressemelding.

– Han er siktet på samme grunnlag som i 2013, for legemsbeskadigelse med døden til følge (bestemmelse i den gamle straffeloven, red.anm.) eller medvirkning til dette, heter det.

– Faren ble pågrepet på sin nåværende bopel i Finnmark onsdag 11. september og framstilt for fengsling to dager senere. Han ble fengslet i to uker med brev- og besøksforbud i Alta tingrett, men kjennelsen er anket, sier politiadvokaten. Hålogaland lagmannsrett har ikke behandlet anken.

Forlot gutten

Fengslingsgrunnlaget var faren for bevisforspillelse.

– Det er ikke gjort nye tekniske funn i saken, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Foreldrene hadde forlatt barnet sovende hjemme alene i to timer og kjørt til Rissa, om lag to mil unna. Da de kom tilbake, fant moren gutten død i sengen.

Alta tingrett skriver i kjennelsen at det er påfallende at siktede og kona forlot den 15 måneder gamle gutten alene i huset og at den siktede faren ikke var innom rommet til gutten på morgenen før han dro. «Dette på et tidspunkt hvor barnet antakelig var død», heter det i kjennelsen.

Fikk erstatning

Foreldrene til gutten fikk høsten 2015 erstatning for påkjenningen saken påførte dem, skrev Fosna-Folket i oktober 2015. Paret krevde 700.000 kroner hver i erstatning for urettmessig straffeforfølgelse, men fikk et langt lavere beløp.

– Det er riktig å si at det er noen titusen, sa advokatfullmektig Ingvild Boe Hornburg ved advokatfirmaet Elden til lokalavisen den gang.

Foreldreparet ble i 2014 varetektsfengslet og siktet for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge etter dødsfallet. Obduksjonen av gutten ga ingen klare svar på hvorfor han døde, men stump vold og forgiftning ble utelukket.