Far erkjenner delvis skyld for drapsforsøk på datteren

Den da 18 år gamle kvinnen overlevde to knivstikk som hun ble påført da hennes egen far for to år siden angrep henne utenfor familiens bolig på Greverud sør for Kolbotn i Akershus. Da straffesaken startet i Follo tingrett tirsdag, erkjente den 47 år gamle mannen delvis straffskyld for drapsforsøk. Han benektet at han ønsket å drepe da han stakk henne med kniven, ifølge VG.

Ytterligere fire familiemedlemmer er tiltalt for å ha utøvd grov vold mot den unge kvinnen under angrepet. Ingen av dem erkjenner noen form for skyld.

Ifølge tiltalen ble datteren slått, sparket og lugget av begge foreldrene, en søster og to brødre før faren hennes knivstakk henne to ganger i magen.

Ære sentralt tema

Den unge kvinnen hadde flyttet ut av familiehjemmet og bosatt seg hos et ektepar i Oslo. Dette skal ha skapt en betent konflikt i den afghanske familien. Saken ble i startfasen etterforsket som æresvold. Faren avviser at angrepet var æresrelatert.

Familien kom til Norge som flyktninger og har bodd her i mange år.

– Hans forklaring er at dette skjedde spontant. Han var under et enormt press fra ytre omgivelser, sa medforsvarer Finn Krokeide til NRK før rettssaken.

Ifølge tiltalen forsøkte familien å legge skylda på kvinnens lillebror etter voldsepisoden ved å ta på ham en blodig T-skjorte som var blitt brukt av en av de andre. Ingen av de tiltalte erkjente skyld for dette.

Flyttet hjemmefra

Aktor, statsadvokat Ane Evang, varslet i sitt innledningsforedrag at flyttingen er et sentralt tema, og at den kan ha vært grunnlaget for konflikten.

– Det er et forhold som brakte familien i en vanskelig situasjon. Var det et brudd på familiens ære? Kan ærestapet gjenopprettes? Det er ikke et krav om motiv for å dømme noen for drapsforsøk, men det vil være tema, sa hun.

Follo tingrett har satt av ti dager til rettssaken.