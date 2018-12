– Vet du hva, vi sitter her og gråter. Det er helt fantastisk at det finnes så mange gode mennesker der ute. Disse menneskene har gitt oss og ungene et lyspunkt i hverdagen.

Toya Irene Tønnesen (42) forteller at det har rent inn med gaver og støtteerklæringer etter at Dagsavisen skrev om hennes og familiens økonomiske situasjon.

Mange har latt seg berøre og sendt en hilsen til familien. Foto: Privat

Tønnesen ble kastet ut av AAP-ordningen selv om hun var klar for å prøve seg i arbeidsrettet tiltak. Hun har slitt med helsa i mange år og er fortsatt ikke ferdig utredet for sine plager. Årsaken til at hun plutselig sto uten inntekt, var innstrammingene i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger. Etter at hun mistet inntekten, raste verden sammen. Hun måtte søke om økonomisk sosialhjelp. Namsmannen tok pant i bilen og de greide ikke lenger å betale ned på lånet. Hun fortalte at det også gikk ut over barna, at de ikke kunne være med på noen ting.

Hennes samboer, Henrik Hansen, har også vært gjennom en lang kamp med Nav etter en alvorlig yrkesskade i nakke og rygg som førte til delvis lammelse i hele venstre side. Han ble til slutt uføretrygdet i april i år. Da begge var syke og gikk på AAP, måtte de selge huset. De leier nå en leilighet i Horten og er redde for at også den skal ryke.

Hotellopphold

Tønnesen fortalte at hun hadde søkt om litt ekstra fra sosialkontoret for å få råd til en gave til hver av døtrene og litt til mat i jula. Hun fikk avslag. Hun var derfor svært nedbrutt da Dagsavisen møtte henne og samboeren, men de ville fortelle om sin situasjon for å vise konsekvensene av regjeringens innstramminger i Nav-regelverket.

– Vi hadde ikke ventet noen store reaksjoner på saken, men det har vært helt overveldende. Vi har nesten ikke ord.

Tønnesen forteller at det ringte konstant i telefonen i tre dager etter at saken sto på trykk. På Facebook fikk de utallige støtteerklæringer, og mange ville hjelpe dem og barna. Nå er stua full av gaver.

– En venninne av meg, Gry Bjørlin, startet en stor innsamlingsaksjon. Hun fortjener å få navnet sitt i avisen. Hun har virkelig stått på for å gi oss og ungene en god jul.

Men det er også mange totalt ukjente som har ønsket å hjelpe dem.

– En mann fra Tønsberg ringte og sa at han ville gi barna gaver. Jeg takket, men fortalte at vi allerede hadde fått mye og at han ikke trengte å gi noe. Da ville han gi oss et hotellopphold. Jeg sa at jeg nesten ikke hadde hjerte til å ta imot mer, men han ga seg ikke og insisterte på at han ville gi oss det.

Noen dager senere hadde mannen bestilt et helgeopphold på hotell til hele familien.

– Nå får vi kommet oss bort litt på nyåret og slappet av – det er helt fantastisk.

For noen uker siden fortalte oaret som bor i Horten om den årelange kampen med Nav. Foto: Jens Marius Sæther

Urolig for 2019

Selve saken har ikke løst seg for Tønnesen. Hun har klaget på Nav-vedtaket om stans av AAP. Hun har fortsatt ikke fått svar. Vinner hun ikke fram med klagen, må hun vente i ett år før hun kan søke om AAP igjen på grunn av det nye regelverket.

– Jeg kommer til å ta kontakt med advokat for å se om det er noe som kan gjøres. Men foreløpig ser det ikke bra ut.

Med det hun får på sosialen, må familien på fire leve for rundt 300.000 kroner i året. Tønnesen har fortsatt et lite håp om at politikerne skal snu og reversere endringene.

– Jeg skulle ønske at politikerne som sitter på millionlønninger måtte leve på så lite som det vi gjør i ett år. Da ville de kanskje skjønt konsekvensene av det de nå har påført andre mennesker, men det ønsket får jeg nok aldri oppfylt.

Selv om hun har mange bekymringer for framtida, er hun sikker på at det blir en god jul for familien.

– Når vi har slitt så mye og ikke fått hjelp fra staten, betyr det utrolig mye for barna å se at det er så mye godhet der ute. Vi vil rette en stor takk til alle som har vist oss omtanke. Det varmer så innmari – langt inn i hjerterota.