Familien frykter forverring for Frode Berg etter diplomat-utvisning

Av Steinar Schjetne

– Særlig i forbindelse med hendelsen i Storbritannia har vi sett en betydelig forverring i forholdet til Russland. Familien og alle er bekymret for at dette skal gjøre det vanskeligere å løse saken og at det dermed tar lengre tid før Frode Berg kommer hjem, sier advokat Brynjulf Risnes, som er engasjert Bergs familie, til TV 2.

Hendelsen han sikter til, er nervegassangrepet i Salisbury i starten av mars mot en tidligere russisk spion.

Frode Berg sitter varetektsfengslet i Moskva, siktet for spionasje. Han nekter straffskyld, og jobber for løslatelse og frafallelse av anklagene mot seg. Når Norge nå har slått seg sammen med en rekke andre land i en synkronisert utvisning av russiske diplomater, er det fare for at manøveren skal påvirke forholdet til Russland og få negativ innflytelse på Bergs sak.

– Vi håper at Utenriksdepartementet bruker de mulighetene som finnes for å jobbe i kulissene for en diplomatisk løsning. Vi er naturligvis redde for at rommet for diplomati skal blir mindre med denne utviklingen, sier Risnes.

Det er ingen grunn til at Frode Bergs sak skal påvirkes negativt av mandagens utvikling, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun poengterer at den norsk utvisning må ses som en del av en samlet markering fra en rekke allierte, europeiske land, ikke han ensidig handling rettet mot nabolandet.

– Dette er ikke et bilateralt forhold mellom Norge og Russland, dette er en samstemt internasjonal respons på bruk av kjemiske våpen i Europa, sier Søreide til NRK. (NTB)