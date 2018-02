Fall i nyboligsalget

Innenriks

I tillegg ble 37 prosent færre boliger igangsatt i januar 2018 enn i samme periode i 2017.

– Januar ble en svært dårlig måned både når det gjelder salg og igangsetting. Det er bare i 2014 vi har registrert en dårligere start på året siden denne målingen startet i 2010, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, i en pressemelding.

Det eneste lyspunktet som trekkes fram, er at eneboligsalget ligger 17 prosent over nivået i januar i fjor. Til gjengjeld er salget av småhus 38 prosent lavere enn i fjor, mens salg av nye leiligheter er ned hele 51 prosent.

Tall fra Eiendom Norge, publisert i forrige uke, viste at boligmarkedet fortsatt er svakt i Norge. Selv om det var en prisoppgang i januar, var det den svakeste januarmåneden på ti år. De understrekte imidlertid at de ser tegn til at markedet er i ferd med å normalisere seg. (NTB)