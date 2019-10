Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Fagbevegelsen har nærmere 20 milliarder kroner i verdier. Hvert enkelt medlem i fagbevegelsen har mer enn 10.000 kroner bak seg. Dette viser en undersøkelse FriFagbevegelse har gjort utfra regnskapstallene for 2018.

For fagbevegelsen har en sterk økonomi vært avgjørende for å kunne føre arbeidskamper uten at en tapper organisasjonen for ressurser slik at det går utover aktiviteten. Vår oversikt viser at fagbevegelsen har kraftige økonomiske muskler.

Fellesforbundet rikest

Alle fagforbundene, som for eksempel Fellesforbundet og Utdanningsforbundet, har til sammen en bokført egenkapital på 14 milliarder. Med i beregningen er forbund med mer enn 5000 medlemmer, til sammen 45 forbund.

I tillegg har LO og de andre hovedorganisasjonene, YS, Unio og Akademikerne, til sammen nesten fem milliarder kroner i egenkapital.

Verdiene som lokale fagforeninger har, som andeler i Folkets hus og feriehjem, er ikke med i beregningen.

Fellesforbundet er fagbevegelsens rikeste forbund. Ved årsskiftet hadde forbundet 2,35 milliarder kroner. Fellesforbundet har tidligere hatt eiendommer, men både kursstedet på Torbjørnrud på Jevnaker og kontorbygningen på Lilletorget har blitt solgt, og pengene er satt i fond. Fra 1. juni fikk forbundet tilført ytterligere egenkapital og medlemmer da Transportarbeiderforbundet ble en del av forbundet. Transport hadde med seg 60 millioner kroner inn til Fellesforbundet.

Soria Moria

Det nest rikeste forbundet i fagbevegelsen er Den norske legeforening. Legeforeningen har en egenkapital på nesten 1,5 milliarder kroner. De eier bygninger i Oslo og hotellet Soria Moria, men mesteparten av foreningens egenkapital er knyttet opp til ulike etterutdanningsfond.

Utdanningsforbundet er et stort forbund med 180 000 medlemmer, og er et av tre fagforbund som har over en milliard kroner i egenkapital. De har og har tjent penger blant annet på eiendomssalg i Oslo. Salget av Lektorens hus ved Slottet i Oslo ga et verdifullt tilskudd til egenkapitalen.

Fagforbundet når milliarden

LOs og landets største fagforbund, Fagforbundet, når én milliard i egenkapital når Postkom blir en del av Fagforbundet fra nyttår. Fagforbundets egenkapital er i dag på 950 millioner kroner.

Hvis en ser på egenkapital per medlem, er det et annet bilde som viser seg. Det er LO-forbundet Norsk Sjømannsforbund som har mest penger. De har en egenkapital på over 42.000 kroner per medlem. Det er flere årsaker til det. Forbundet har ikke hatt arbeidskonflikter på mange år. Dessuten har medlemstallet falt kraftig. I 1960 hadde Sjømannsforbundet nesten 50.000 medlemmer. I dag har det sunket til litt over 10.000 medlemmer.

Tapte på børs

Etter Sjømannsforbundet kommer Legeforeningen, Finansforbundet og Den norske tannlegeforening med størst egenkapital per medlem. Finansforbundet er medlem av YS. De to andre er tilsluttet Akademikerne.

Finansforbundets sterke egenkapital skyldes at de har vært flinke til å investere pengene sine. Dessuten er det lenge mellom hver gang forbundet har vært i streik. Det var streik i 1976 og én i 2006 som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. I fjor hadde Finansforbundet et underskudd på 25 millioner kroner. Det skyldes ifølge forbundsleder Pål Adrian Hellman, nedgangen i børsen i 2018, men at underskuddet er beskjedent i forhold til forbundets samlede investeringer.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er det LO-forbundet med nest mest egenkapital per medlem. De har nesten 30.000 kroner per medlem, noe som kom til nytte under den fem uker lange konflikten ved Norse Production høsten 2017. Da streiket 70 polske arbeidere i fiskeindustrien for tariffavtale, og fikk utbetalt streikestøtte fra forbundet.

LO rikest

For de fire hovedorganisasjonen på arbeidstakersida er det store forskjeller. LO har solide økonomiske muskler. Egenkapitalen er på 4,6 milliarder kroner. Det innebærer at hvis et LO-forbund havner i en kampsituasjon og får problemer med økonomien, kan LO stille seg bak. Sist det skjedde var for Transportarbeiderforbundet under den langvarige havnekonflikten.

Dette er ikke situasjonen for de andre hovedorganisasjonene. Hvis det blir lærerstreik må Utdanningsforbundet klare seg selv. Unios egenkapital på ni millioner er svært beskjeden sammenlignet Utdanningsforbundets 1,3 milliarder kroner. YS og Akademikerne har henholdsvis 32 og 35 millioner kroner i reserve.

Til sammen er LO-familien, LO og LO-forbundene, gode for 12 milliarder kroner, viser våre beregninger. Unio-forbundene og Akademiker-forbundene er gode for rundt 2,5 milliarder kroner, mens YS-forbundene har en egenkapital på 1,5 milliarder kroner. (FriFagbevegelse)