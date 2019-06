Spørsmålet om man er enig eller uenig i at «noen menneskeraser rett og slett er smartere enn andre» i Fafos rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat» i Norge, har skapt debatt.

Statistiker og professor i statsvitenskap, Ottar Hellevik, er blant dem som har kritisert metoden bak undersøkelsen, som konkluderte med at 26 prosent av de spurte mener at «noen menneskeraser er smartere enn andre».

Nå korrigerer Fafo rapporten. Det var Aftenposten som først meldte dette.

– Vi innser at dette spørsmålet ikke fungerer etter intensjonen, og det får konsekvenser for hvordan vi kan bruke svarene på spørsmålet. Fafo gjennomgår derfor rapporten og korrigerer der det omtalte spørsmålet benyttes, skriver forskningsstiftelsen på sine nettsider.

De understreker videre at stiftelsen aldri har vurdert dette spørsmålet til å være et mål på rasisme i samfunnet, og at heller ikke undersøkelsen er laget for å måle forekomsten av rasisme i Norge, men at dette ikke har kommet tydelig nok fram.

Når arbeidet med å korrigere rapporten er ferdigstilt, vil det publisert en ny utgave av rapporten på Fafos nettsider.