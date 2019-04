Også i Nybyen følges situasjonen nøye, og Sysselmannen oppfordrer folk til å ikke bevege seg i fjellsidene over bebyggelsen, melder NRK.

Tirsdag øker snøskredfaren for Nordenskiöld Land på Svalbard fra moderat til betydelig, ifølge snøskredvarslingstjenesten varsom.no. Nysnø og vind fører til at kommer ferske nysnøflak i fjellsider vendt mot nordøst, og folk blir bedt om å unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.

Denne vintersesongen har elleve personer mistet livet i snøskred i Norge. Det er flere enn de tre siste vintrene til sammen, og kun én gang tidligere siden årtusenskiftet har antallet vært så høyt.