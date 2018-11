Av: Tri Nguyen Dinh/Fri Fagbevegelse

– Det er så utrolig deilig å kunne være her og feire istedenfor å demonstrere, sier Kim Mathisen.

Sammen med kjæresten Marika Simon, som jobber som husøkonom i Color Line, har han tatt med barna Melina og Milian (Kims barn fra tidligere forhold) til Eidsvolls plass i Oslo. De feirer seieren i kampen mot en forskriftsendring som ville åpnet for å la Color Line seile med NIS-flagg. Da hadde 700 norske sjøfolk mistet jobbene sine.

– Det har vært en lang, hard og utmattende kamp. Vi er utrolig takknemlig for forbundet vårt, og spesielt tillitsvalgt Ronny Øksnes, som har klart å dra i land denne seieren. Han har reddet mange familier nå før jul, men vi vet det har vært på bekostning av sin egen familie, sier Mathisen rørt.

Han og samboeren Simon venter barn sammen, så denne seieren smakte ekstra godt for det unge paret som begge risikerte å miste jobbene sine samtidig.

– Øksnes har gjort en utrolig jobb for oss. Han har jobbet dag og natt for 700 familier. Nå håper jeg han kan lene seg tilbake og være sammen med sin familie.

Vant mot alle odds

Mathisen innrømmer at det lenge så mørkt ut, men la sin lit til sjømannsorganisasjonenes strategi i den langvarige kampen.

– Barna jublet og var veldig glade på våre vegne. Hele familien har grunn til å feire nå, sier Mathisen.

Hovedtillitsvalgt i Color Line, Ronny Øksnes, sa fra talerstolen at det fortsatt ikke har gått opp for ham at denne seieren er vunnet.

– Denne saken viser at dette handler om så mye mer enn de 700 ansatte i båtene. Color Line-saken viser at dette handler om mennesker og familier. Ikke bare i Norge, men også i de andre nordiske landene hvor også deres sjøfolk risikerte å miste jobbene sine hvis Color Line fikk seile med billigere utenlandsk arbeidskraft, sier Øksnes.

Han mener sjømannsorganisasjonene, med Sjømannsforbundet i spissen, vant kampen mot alle odds.

– Saken var blitt en prinsippsak som Høyre nektet å tape. Regjeringen var for en forskriftsendring, departementene var for, Rederiforbundet med deres makt og lobbyvirksomhet jobbet for dette. Til og med Norges statsminister, Erna Solberg, engasjerte seg personlig og frontet denne saken. Når så mektige aktører jobber mot oss er det vanskelig å vinne. Men vi vant, det er mot alle odds, sier Øksnes.

Etter hvert som tiden gikk fikk Øksnes og Sjømannsforbundet flere og flere på sin side. Han tror nøkkelen var å få å få folket og opinionen med seg.

– Vi klarte å få den nordiske og internasjonale fagbevegelsen med oss og fortalte den samme historien og støttet oss i våre bekymringer. Det har betydd alt.

Begynte i 2013

Som nevnt er kakefesten et resultat av en fem år lang kamp. Det var på Frp og Høyres landsmøter i 2013 problemstillingen så dagens lys. Partiene gikk inn for å se på mulighetene for å endre fartsområdeforskriftene, som blant annet begrenser bruken av de norske skipsregistrene «Norsk ordinært skipsregister» (NOR) og «Norsk internasjonalt skipsregister» (NIS) for ferger og lasteskip.

Kort tid etter valget, hvor Frp og Høyre kom til makten, satte de ned et fartsområdeutvalg for å starte prosessen. Flertallsanbefalingen fra utvalget ga i 2014 grønt lys for en forskriftsendring for å la Color Lines Kiel-ferger flagge om fra NOR til NIS. En av begrunnelsene var at Color Line selv hadde sagt at de ville flagge fra NOR til danske DIS om de ikke fikk lov til å flagge til NIS. I så fall ville alle norske ansatte i hele konsernet miste jobbene sine, i tall 2.500, ikke bare de 700 catering-ansatte, hevdet de.

Siden flertallsanbefalingen fra utvalget kom, har omflaggingen hengt som et spøkelse over de Color Line-ansatte, siden regjeringen har villet endre forskriften. Men sjømannsorganisasjonene har kjempet imot med nebb og klør. Foruten folket og fagbevegelsen, har de også klart å få politikere på sin side. Først stortingspolitikere i Ap, Sp, SV og Rødt, og siden også i regjeringspartiene. Slik har de snudd denne saken gjennom fem år.

KrF tok siste spadetak

På kakefesten var det mange politikere som kom og feiret med norske sjøfolk og sjømannsorganisasjonene. Det kom politikere fra de rødgrønne partiene. Men det kom også folk fra KrF og Frp. Selv om KrF og Frp ikke alltid har vært like klare i denne saken, så skulle de bli svært viktige i sluttspurten.

– KrF-hjertet har banka for Color Line-ansatte. Vi er bare fire prosent, men har gjort det vi kan. Vi har jobbet med denne saken over lang tid, men vi har ikke brukt utestemme. Vi har hatt god dialog med regjeringspartiene, og jeg er veldig glad for at vi landa dette i et forlik, sier næringspolitisk talsperson i KrF, Steinar Reiten.

– Det er bare å gratulerer sjøfolka med seieren. Øksnes og sjøfolkene har vist at det lønner seg å være organisert, sa Terje Aasland (Ap) som har vært en av sjøfolkenes viktigste støttespillere på Stortinget.

– Denne saken viser at det lønner seg å ha tålmodighet og stå sammen. Jeg er utrolig glad på deres vegne og vil gratulere, sier Audun Lysbakken i SV.

Sp-politikeren Geir Pollestad var den som dro med Sjømannsforbundet til Danmark for å kartlegge danskenes syn på omflaggingssaken. Han mener det var viktig for å få fram hvor alvorlig dette var.

– Det var svært viktig å få med det danske og nordiske perspektivet i saken. Vise at dette var mye mer enn Norge og Color Line. Fakta, gode argumenter og engasjement seiret til sist, sa Pollestad.

(Fri Fagbevegelse)

Dette er saken:

• I mange år har regjeringen, med Høyre i spissen, ønsket en forskriftsendring som vil la Color Lines to Kiel-ferger seile på Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Da ville norske sjøfolk blitt erstattet med billigere utenlandsk arbeidskraft.

• 700 arbeidsplasser sto i fare da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober i år.

• Endringen ville åpnet for at Color Line kunne flagget ut de to Kiel-fergene ved å flytte dem fra Norsk ordinært skipsregister (NOR) til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

• KrF og deler av Frp gjorde opprør i forhandlingene og sikret arbeidsplassene.

• Avtalen om statsbudsjett for 2019 mellom regjeringspartiene og KrF stanset forskriftsendringen.

• KrF gikk inn i forhandlingene med krav om å sikre jobbene for de Color Line-ansatte.

• Partiet fikk til slutt med seg regjeringspartiene på å ikke gjennomføre en varslet endring i den såkalte fartsområdeforskriften for utenriksferger.

• På Stortinget har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt hele veien vært motstander av forskriftsendringen. De har fra starten av jobbet for stanse endringen som de mener ville få ringvirkininger i den maritime næringen, både i Norge og i hele Norden.

• De norske sjømannsorganisasjonene, med Norsk Sjømannsforbund i spissen, har jobbet iherdig for å stanse denne saken siden omflagging ble en reell trussel i 2013 (Høyre og FrP ville se på mulighetene til å endre fartsområdeforskriftene).