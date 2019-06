Ett av fem barn blir slått, kløpet eller lugget i oppveksten

Både jenter og gutter opplever vold fra foreldrene. Når det gjelder mindre alvorlig fysisk vold, har forekomsten falt. Om lag én av fem opplever mindre alvorlig fysisk vold fra foreldrene, som å bli lugget, kløpet eller ristet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forekomsten av mer alvorlig fysisk vold er betydelig lavere, men ser ut til å være stabil over tid. Undersøkelser viser at om lag ett av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene i oppveksten, som for eksempel å bli slått med knyttneve eller gjenstander, å bli sparket eller få juling.

– Den alvorligste fysiske volden innebærer størst risiko for alvorlige fysiske skader, men også mindre alvorlig vold kan oppleves som alvorlig sett fra barnets ståsted, sier Gertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker ved NKVTS, (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Mellom 10 og 20 prosent av jentene har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år. Blant guttene er tallet noe lavere. Oversikten viser også at 9 prosent av alle kvinner og 1 prosent av alle menn over 18 år rapporterer at de har vært utsatt for voldtekt minst én gang i livet.