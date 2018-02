Innenriks

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) beskriver byggeprosjektet på Stortinget som et mareritt, men sier at han ikke har noen planer om å trekke seg.

– Man tar også ansvar ved å bli. Jeg tenkte gjennom dette før jeg ble gjenvalgt i høst, sa Thommessen på direkte spørsmål om hvorvidt han har vurdert å trekke seg.

Presidentskapet på Stortinget samlet seg mandag ettermiddag for å forberede orienteringen de skal legge fram for finanskomiteen og de parlamentariske lederne onsdag.

Samtidig sitter komitémedlemmene og finpusser mange og detaljerte spørsmål til presidentskapet. SVs Kari Elisabeth Kaski sier hun forventer svært konkrete opplysninger og en tidslinje om hva som har skjedd i løpet av høsten.

– Det er viktig å komme til bunns i hvordan stortingspresidenten har fulgt opp saken i høst og fram til nå. Har han aktivt etterspurt informasjon eller har han hatt en mer tilbakelent rolle? Vedtaket som Stortinget fattet i sommer var ganske konkret når det gjelder oppfølging, sier hun til NTB.

Ønsker fortgang i saken

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) mener det haster med at presidenten må legge fram en sak for Stortinget, som så kan sendes finanskomiteen for behandling. Han mener stortingspresidenten «så snart som mulig» må legge fram en sak – slik at komiteen i god tid før påske kan gå løs på den.

Les også: Høyretopp: Kan bli ny gransking av Stortingets byggesprekk

Samtidig vil han ikke utelukke at Riksrevisjonen kan kobles på saken igjen. Riksrevisjonen kom med sviende kritikk i en rapport i juni i fjor.

– Det er en mulighet å be Riksrevisjonen gå gjennom oppfølgingspunktene og se om det ble fulgt opp, sier han.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud er også åpen for dette, spesielt dersom overskridelsene har påløpt i de siste månedene.

– Vi må få svar på om dette er nye opplysninger om gammel moro eller om det er nytt, sier hun.

SV mener imidlertid at Stortinget har mer enn nok informasjon til å ta saken videre nå.

– Vi kan ikke utsette dette mer, nå må det bare gjennomføres. Det er viktig at vi får en redegjørelse fra stortingspresidenten og en erkjennelse av at det ikke ble gjort en god nok jobb, sier Kaski.

Rødt ber om dokumentasjon

Rødt har bedt presidentskapet komme med dokumentasjon og avklaring på ti spørsmål allerede i forkant av onsdagens møte. Det vil gjøre det enklere å ta stilling til informasjonen som blir lagt fram, har partileder Bjørnar Moxnes forklart for Aftenposten.

I brevet bes stortingspresident Olemic Thommessen (H) svare på blant annet hvilken konkret informasjon har fikk av daværende stortingsdirektør Ida Børresen i begynnelsen av desember og på hvilken måte den ble gitt.

Les også: Sa nei til kostnadsredusering på 90 millioner kroner

Rødt vil også ha svar på hvem som har utarbeidet rapporten til Stortinget om de siste kostnadsoverskridelsene på 500 milliarder kroner og hvem som hadde tilgang til rapporten.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud sier hun også har merket seg nyanser i uttalelsene til Børresen og Thommessen, og at dette blir tema hun vil følge opp.

– Det blir særlig viktig å ta rede på hvem som har visst hva og når, sier hun.

Solberg vil ikke svare

Møtet på onsdag kan bli avgjørende for Thommessens fremtid som stortingspresident. Statsminister Erna Solberg vil ikke kommentere om hun har tillit til hans håndtering av saken.

– Det er Stortinget som gjør en vurdering av saken nå. Det blir veldig rart hvis jeg skal kommentere det spørsmålet hele tiden, sa hun til NTB mandag.

Les også: Skjebneuke for Thommessen etter tidenes byggesmell

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.

Ikke trekke seg

Stortingspresidenten slo fast at han både før og etter den siste overskridelsen ble kjent, har følt et stort personlig ansvar.

– Marerittet er at det vil ingen ende ta i forhold til de feilene vi ser dukker opp underveis, fordi det var et mangelfullt grunnlag. Ved hver korsvei vi passerer, dukker det opp nye problemer og feilmeldinger, og vi har nå over 3.000 endringsmeldinger. Det er ekstremt høyt. Det har vært et veldig krevende prosjekt å håndtere, sa han.

Thommessen svarte kontant nei på NTBs spørsmål om han personlig har vært godt nok informert i den siste runden av prosessen.

– Det var direktørens ansvar, slo han fast.

Stortingets direktør Ida Børresen trakk seg 15. februar, da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent.

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.

NTB