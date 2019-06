Dagsavisen skrev lørdag om en fersk undersøkelse fra Norsk psykologforening, der svarene fra foreningens medlemmer tyder på at pasienter innen rus og psykisk helsevern ikke får ofte nok, eller god nok, utredning.

Hele 49 prosent av de 2.000 psykologene svarer at halvparten, eller flere av deres pasienter, ikke får hyppig nok behandling.

– Viktig å passe på

Sånn skal det ikke være sier statsminister Erna Solberg (H).

– Det er viktig at vi passer på at vi bruker mer tid på rapporteringen enn på pasientene. Vi må selvfølgelig se på de innspillene psykologforeningen kommer med knyttet til dette, sier statsministeren til Dagsavisen.

Hva Solberg legger i å se på innspillene fra Norsk psykologforeningen vil hun ikke utdype, og henviser til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Høie har tidligere uttalt til Dagsavisen at han vil ta med seg resultatene fra undersøkelsen til de regionale helseforetakene og høre hvordan funnene følges opp der.

Opptatt av resultater

Solberg sier samtidig at regjeringen er opptatt av å måle kvalitet og resultater innenfor psykisk helse. Rappoteringen har derfor en klar hensikt, understreker hun.

– Noe av det vi må passe på innen psykisk helsevern er at de behandlingsformene som brukes faktisk gir resultater. Det er av og til noen som bruker gamle behandlingsformer som ikke har dokumentert effekt. Det må vi jobbe med, sier Solberg.

Hun mener derfor det er et behov for å dokumentere en god del, for å gi forskere datagrunnlag til å finne ut hvilken behandling som fungerer best.

