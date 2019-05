Erna Solberg: – Fortsatt tillit til Kallmyr

– Jøran Kallmyr varslet Statsministerens kontor (SMK) i mai etter at han fikk vite at familiens au pair måtte forlate Norge, skriver Erna Solberg i en e-post til Aftenposten.

Det var Aftenposten som onsdag ettermiddag avslørte at justisminister Kallmyr (Frp) hadde en au pair som jobbet hos ham som UDI mener har jobbet ulovlig for familien siden august i fjor.

– Jøran Kallmyr tar kritikk for at han baserte seg på opplysninger fra au pair-byrået, for hvordan regelverket er for de seks ukene det her er snakk om, skriver statsministeren videre, skriver Solberg til Aftenposten.

Solberg forteller avisen at hun ble informert om Kallmyrs au pair før han ble justisminister.

– Jøran Kallmyr informerte meg om at han hadde au pair. Jeg har forståelse for at det kan være en løsning for en familie med fire barn mellom 4 og 7 år og der begge foreldrene jobber. Det er selvfølgelig viktig at reglene i au pair-ordningen følges, skriver hun til Aftenposten.

Også Frps partileder Siv Jensen er informert om saken.

– Jøran Kallmyr informerte meg om denne saken i går, og det tar jeg til orientering. Jeg har stor forståelse for at det er krevende å få hverdagen til å gå opp med fire små barn og to foreldre i full jobb. Men det er selvfølgelig viktig at reglene følges, sier hun til Aftenposten.