Erlend er veiviser i isødet: – Folk som kommer hit, sier at jeg har en «interessant livsstil»

Erlend Marø drar rifla ut av våpenskapet og gjør seg klar for dagens arbeid. En gruppe turister har bestilt en dagstur med Svalbard Wildlife Expeditions til Sarkofagen, en av fjelltoppene sørvest for Longyearbyen. Erlend jobber i en hundre prosent stilling som naturguide, og nå sjekker han at det er nødvendig sikkerhetsutstyr, varm drikke og nok mat til alle som skal på tur. Utenfor skinner sola mens kulda biter godt fra seg. Når du har jobbet som naturguide på Svalbard i noen år, så vet du at den arktiske villmarka kan by på stadige overraskelser.

– Naturen her er uforutsigbar. Å være guide på Svalbard krever kompetanse. Hvis noe uforutsett skjer, må du kunne ta vare på deg selv, og samtidig ha overskudd til å sikre dem du har med på tur, sier han.

Turismen er det nye kullet

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble stiftet for over hundre år siden, og mange nordmenn forbinder fortsatt Svalbard med kulldrift og gruvesamfunn. Longyearbyen er bygget opp rundt bergverksindustrien, men kull er ikke lenger hva det var. Om noen år vil det meste av kulldriften på Svalbard være borte for godt. Det snakkes om at identiteten til Svalbard og Longyearbyen er i ferd med å endres nå som turismen overtar.

I 2018 kunne Longyearbyens overnattingsbedrifter skilte med 156.241 registrerte gjestedøgn, ifølge Visit Svalbard. Turistene kommer hit med fly og som cruisepassasjerer.

Turismen til Svalbard forventes å øke i årene som kommer, og i dag finnes det rundt 30 bedrifter som tilbyr opplevelsesturer på øya. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er overnattings- og serveringsvirksomheter den klart største næringen med sine 315 årsverk. Til sammenligning er det 100 årsverk tilbake innen bergverksdrift og utvinning.

Venter på tariffavtale

Erlend har alltid hatt interesse for natur og friluftsliv, og Lars Monsen er et av forbildene, forteller han. Da han dro til Svalbard for tre år siden tok han årsstudiet Arktisk Naturguide ved UiT, Norges Arktiske Universitet, samtidig som han jobbet som guide. I 2017 fullførte han en mastergrad i idrettsvitenskap med tittelen «Mine naturopplevelser. En fenomenologisk studie av fire personers naturopplevelser etter å ha gått turen Norge på langs».

– Folk som kommer hit, sier at jeg har en «interessant livsstil». Jeg forteller dem at det å være naturguide er yrket mitt som jeg lever av, sier han.

I sommer organiserte Erlend og kollegene seg i HK og krevde tariffavtale. Det samme gjorde naturguidene i et av de andre firmaene på Svalbard, Basecamp Explorer, som tilbyr de samme typene tjenester. Arbeidsgiveren til Erlend heier på tariffavtalen mens HK-medlemmene lurer på hvor den blir av. Fordi det ikke finnes noen egen avtale for denne yrkesgruppen, så har LO og NHO ikke blitt enige om hvilken avtale som skal tas i bruk for naturguidene.

– En tariffavtale vil gi oss en mer stabil arbeidshverdag. Turismen er på vei opp på Svalbard, og dette vil være med på å gi anerkjennelse til yrkesgruppa, sier Erlend.

Pust, pes og isbjørnprat

Tre franskmenn, to finner og en svenske puster og peser seg oppover fjellsida mot fjellet Sarkofagen. Foran går Erlend sammen med grønlandshunden DJ og viser vei. Med på turen er også en av Erlends guidekolleger, Martin Fiala fra Tsjekkia.

Erlend spør om noen av turistene fryser på føttene eller andre steder på kroppen. Han forklarer at det ikke er gjestene selv som oppdager når de begynner å få frostskader. Det er det Erlend som merker først.

– Det er viktig å være i forkant, og jeg må ofte tilpasse turene etter hvem som er med. På lengre turer, når vi overnatter, må jeg drive med problemløsing underveis. Det er en del av jobben, sier han.

Litt lenger oppi fjellsida stopper turfølget igjen. Erlend forteller at det hender at isbjørnen kommer helt inn i Longyearbyen. Skal du på utsiden av byen må du ha med deg rifle og gjerne en signalpistol. I svalbardmiljøloven heter det at de som ferdes utenfor bosettinger, med unntak for tilreisende og fastboende som er med i organisert turopplegg, plikter å ha kunnskap om sikring mot isbjørnangrep.

På overnattingsturer er det Erlend som har ansvaret for å sikre leiren mot isbjørnangrep. Turgjestene må også ta sin turn med å sitte isbjørnvakt om natta. Erlend forteller at han ikke sover spesielt tungt på disse turene.

– Jeg har opplevd turister som klager på at de ikke har fått se isbjørn. Men det er selvfølgelig ikke noe jeg kan garantere at skjer, sier han.

Klima i endring

Nylig presenterte Norges ledende klimaforskere en rapport, «Climate in Svalbard 2100», som tar for seg klimaendringene Svalbard har i vente dersom klimagassutslippene ikke går ned. Allerede nå merker lokalbefolkningen endringene i form av isfrie fjorder og økt snøskredfare, forteller Erlend. I det verste fall forventes temperaturen på Svalbard å øke med ti grader fram mot 2100.

Som bosatt på Svalbard og med en jobb i turistnæringa er Erlend opptatt av hvordan han og bedriften kan bidra på lokalt plan i miljøkampen. Han mener at turismen har kommet for å bli, og at det ikke er noen god løsning å sette prisene opp ytterligere for turistene.

– Da blir Svalbard et turmål kun for eliten, og det er ikke ønskelig, sier han.

Naturguiden er imidlertid kritisk til mye av skytteltrafikken av snøscootere og beltevogner innover i fjellet. Det forstyrrer dyrelivet og kan sette ødeleggende spor i den sårbare naturen. Også lokalbefolkningen i Longyearbyen har reagert på all den motoriserte trafikken.

Vil skape yrkesstolthet

På toppen av Sarkofagen er det middagstid. En pose tørrmat blandes med varmt vann og vipps så har du et fullverdig måltid. Utsikten fra fjelltoppen er eventyrlig med isødet som bader i sola denne dagen.

HK-medlem Erlend Marø vet at han har mye ansvar når han guider turistene rundt på Svalbard. Han mener at de som skal jobbe her bør ha kunnskap både om Svalbards historie og natur. Mange som kommer hit jobber i en kort periode før de forsvinner igjen, forteller han. Han tenker at flere aktører bør legge til rette for at de ansatte kan jobbe som naturguider på fast basis.

– Det er mer bærekraftig, og da unngår vi de useriøse aktørene som også finnes. En tariffavtale vil også bidra til mer stabilitet for guidene, sier Erlend Marø.

Grunnen til at det trekker ut, er at LO og NHO ikke blir enige om hvilken tariffavtale som passer for guidene.

– Vi har krevd standardoverenskomsten og organisasjonsgrunnlaget er på plass. Det er kjedelig for medlemmene at det tar så lang tid. Det virker som om det har gått sirup mellom LO og NHO, sier Nilsen.

Nybrottsarbeid

Marius Nilsen sier at siden HK tidligere ikke har hatt tariffavtale der det jobber naturguider, så ligger det mye nybrottsarbeid i vente. Også når avtalen er i boks. Men han har en løsning.

– Vi kan for eksempel tilføre et eget bilag for guider i tariffavtalen, slik som ansatte på callsenter har. Eller vi kan forhandle fram en helt ny tariffavtale, sier han.

Flere vil følge etter

Nylig arrangerte Marius Nilsen et åpent møte for guidene i Longyearbyen, medlemmer og ikke-medlemmer. Der informerte han rundt 40 frammøtte om hvilke rettigheter og plikter en tariffavtale gir de ansatte.

– Mange guider har lange dager og dårlig lønn. En tariffavtale i en bedrift vil bli starten på noe nytt, og gjøre guideyrket til en jobb flere kan leve av, mener han.

Regionsekretæren påpeker at Svalbard nå går fra å være et gruvesamfunn til å skulle leve av turisme. De som jobbet i gruvene hadde gode vilkår og ordna forhold på arbeidsplassen. Dette kan ikke erstattes av en bransje der de ansatte er lavtlønna og har dårlige vilkår, mener han.

Forstår at de er utålmodige

I LO ligger tariffavtale-spørsmålet for guidene på Svalbard hos Geir Høibråten, leder av forhandlings- og HMS-avdelingen i LO. Han har full forståelse for at Svalbard-guidene blir utålmodige i påvente av en tariffavtale.

– Dette er et relativt lite område i yrkeslivet og det reiser spørsmål om det er hensiktsmessig å lage en egen tariffavtale eller om det bør bakes inn i noe som finnes fra før, sier han.

Høibråten sier at LO og NHO ikke har skrevet noen uenighetsprotokoll i saken, men at det er behov for å se på hvordan guidebransjen fungerer, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

– Det kan godt være at vi blir enige om dette om ikke så lenge, sier Høibråten, uten å spesifisere når.

