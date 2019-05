– Plastutfordringen er det raskest voksende miljøproblemet globalt, og Erik Solheim er en av verdens ledende på bekjempelse av plast. Så jeg har stor tro på at vårt nye prosjekt vil gjøre en stor forskjell, sier administrerende direktør Nina Jensen (43) i Kjell Inge Røkkes forsknings- og havselskap REV Ocean til VG.

Solheim skal jobbe i kvart stilling innledningsvis og lede stiftelsen Plastic Revolution Foundation, som ble etablert av REV Ocean. Stiftelsen starter sitt arbeid i Ghana, som er et av landene i verden som sliter mest med plastforsøpling, og hvor det skal investeres 40 milliarder kroner i et stort oljeprosjekt som skal drives av Aker Energy – et annet Røkke-eid selskap.

– Jeg overlater det praktiske med kjemi og molekyler til ingeniørene og de tekniske ekspertene. Min rolle blir å utnytte min kunnskap og mine kontakter, sier Solheim.

Jensen benekter at plastprosjektet er noe Røkke starter opp for å få velvilje til oljeprosjektet med potensielt store inntekter.

