Er du en av dem som bor i en skjult brannfelle?

Av ANB

Det viser en undersøkelse Kantar TNS har utført for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If. Undersøkelsen er gjort i anledning Brannvernuka, som pågår i disse dager.

Halvparten av boligbrannene i Norge har en elektrisk årsak eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr, viser brannstatistikken til DSB.

– Faresignaler som tyder på at noe kan være feil med det elektriske anlegget i boligen kan være misfarging av stikkontakter, blafring i lyspærer eller sikringer som går støtt og stadig, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

– Alle boligeiere bør med jevne mellomrom sørge for at boligen får en full sjekk av det elektriske anlegget av en autorisert elektriker, sier Ellingbø.

– Feilmontering, dårlig elmateriell, slitasje, overbelastning og skader som følge av overspenninger etter tordenvær er eksempler på kilder til brannfarlige feil. Dette er farer som kan være vanskelig å oppdage for folk flest, men som kyndige elektrikere og Det lokale el-tilsyn finner mye av, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Tilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og faglig underlagt DSB. Tilsynet foretar stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i boliger og andre bygninger.

– DLEs periodiske kontroller fritar deg imidlertid ikke fra det generelle ansvaret for å holde eget anlegg og utstyr i sikker stand til enhver tid. Ved mistanke om feil, vil vi anbefale eier å kontakte en registrert elvirksomhet for kontroll. Det gjelder også om bruksmønsteret har endret seg mye siden forrige kontroll, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Kontroll

Anders Rørvik Ellingbø understreker at det offentlige tilsynsarbeidet er pålagt fordi det er viktig med en regelmessig helsekontroll av det elektriske anlegget til folks boliger.

– Men fordi det kan gå lang tid før boligen din blir besøkt, bør folk selv i tillegg ta initiativ til elsjekk med en elektriker. Siden feil ved det elektriske anlegget eller det som er koblet til det er den vanligste brannårsaken her i landet, gjøres det for egen sikkerhet, påpeker han. (ANB)

