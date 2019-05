Opprinnelig skulle plattformen stenges i 1999, men har siden da blitt oppgradert en rekke ganger noe som har forlenget dens levetid, opplyser Equinor.

Men i 2022 er det slutt. Plattformdekket skal da leveres til Kværners verft på Stord, der det ble bygget på 1970-tallet, hvor det skal hogges opp.

Excalibur Marine Contractors, et selskap i Allseas-gruppen, er tildelt kontrakten om fjerning og opphogging av plattformen.

Gjennom dette er Kværner tildelt en kontrakt for demontering og gjenvinning av dekket til plattformen. Målet er å gjenvinne mer en 98 prosent av materialene til nye formål, opplyser Kværner.

Plattformdekket veier hele 48.000 tonn og skal fjernes fra betongbeina i ett enkelt løft av Allseas-fartøyet Pioneering Spirit.

– Fartøyet har gjort en strålende jobb for oss med å installere tre av fire plattformdekk på Johan Sverdrup, nå skal de vise styrken sin i den andre enden av et oljefelts livsløp, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Siden oppstart 24. november 1979 har Statfjord-feltet produsert over fem milliarder fat olje og gass til en samlet verdi av over 1.500 milliarder kroner, opplyser Equinor.