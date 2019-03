1. mai 2017 omkom seks personer og 22 ble skadet i en kranulykke på Martin Linge-plattformen som var under bygging på verftet Samsung Heavy Industries i Sør-Korea. To kraner kolliderte og en 32 tonn tung kran veltet. I den forbindelse er Equinor, sammen med oljeselskapet Total, oljeserviceselskapet TechnipFMC, og det koreanske Samsung-verkstedet klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, skriver Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) i en pressemelding.

Equinor nekter nå, ifølge ForUM, å offentliggjøre rapporten som går gjennom ulykkesårsaker og ansvarsforhold, og anklages av den grunn for manglende åpenhet og dialog med de berørte parter. Det er sørkoreanske fagforeninger og de etterlattes representanter som har levert klagen til OECDs kontaktpunkt i Norge.

Krever innføring av menneskerettighetslov

ForUM er svært kritisk til at Equinor så langt har nektet å offentliggjøre rapporten.

– Åpenhet om denne typen hendelser er avgjørende for at andre skal kunne lære, og dermed minske sjansen for nye lignende hendelser, sier daglig leder i ForUM Ingrid Rostad, som viser til forventningene om åpenhet i OECDs retningslinjer.

Hun mener det på høy tid at Norge følger i fotsporene til blant andre Frankrike, og innfører en menneskerettighetslov for næringslivet som pålegger selskaper å gjøre grundige aktsomhetsvurderinger, også i leverandørkjeden.

– En menneskerettighetslov for næringslivet vil gjøre det mulig å følge opp norske selskaps forpliktelser, også med tanke på kravet om åpenhet, sier Rostad.

Mye trøbbel med prosjektet

OECDs kontaktpunkt i Norge har ingen dømmende makt, og kan kun komme med ikke-bindende vurderinger i sakene som klages inn.

Martin Linge-prosjektet har vært plaget av problemer, kostnadsoverskridelser og utsettelser. Plattformen ble satt på plass i fjor, og produksjonsstart er planlagt til neste år.

Anklagene mot Verkstedet og Total, som var operatør på Martin Linge-feltet da ulykken skjedde, går ut på at de ikke oppfylte sine forpliktelser om å gjøre løpende risikovurderinger under byggingen. I 2018 kjøpte Statoil opp Totals andeler i Martin Linge- feltet, og dermed også plattformen og hele den bakenforliggende historien med ulykken.

Dagsavisen har vært i kontakt med Equinor, men har foreløpig ikke fått noen kommentar på hva selskapet tenker om kritikken fra ForUM, og at de nå er klaget inn til OECDs kontaktpunkt i Norge.

