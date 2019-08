Rundt 40 steder landet rundt ble det arrangert demonstrasjoner fredag.

I Oslo kombineres klimastreiken til skoleelevene også med demonstrasjonstog og med «Klimabrølet».

En rekke ungdomsorganisasjoner stilte opp foran Stortinget og kom med engasjerte appeller til like engasjerte ungdommer som taktfast ropte «Erna er feig».

Les også: Brøler for å vekke politikerne

Ungdommene ønsker at politikerne skal ta mer ansvar for å løse klimakrisen og har streiket flere ganger i løpet av våren. 6. juni stemte flertallet på Stortinget ned de klimastreikende ungdommenes krav, og fredagens streik var en reaksjon på at lite har skjedd siden da.

Ungdommene krever blant annet at det ikke gis flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og at mer enn halvparten av norske klimautslipp skal kuttes innen 2030.

Klimabrøl

Etter at elevarrangementet var avsluttet ved 14-tiden på Eidsvolls plass, fortsetter fredagen med et demonstrasjonstog fra Youngstorget, arrangert av organisasjonen Klimabrølet, som ikke har noe med organiseringen av skolestreiken å gjøre, men som har samme mål: Å få fortgang i klimapolitikken.

Dette arrangementet starter på Youngstorget, og deretter skal demonstrantene gå i tog til Eidsvolls plass. Der blir det klimaappeller og ett minutts stillhet før forsamlingen bokstavelig talt skal brøle mot Stortinget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ugyldig fravær

Mange elever som deltar i streiken, får ugyldig fravær fra skolen.

I en nylig undersøkelse foretatt av NorgesBarometeret konkluderes det med at det er tilfeldig fra kommune til kommune om skolene fraværsfører deltakelse i klimastreiker.

Det er kommuner i Midt-Norge som i størst grad har en vedtatt framgangsmåte på fraværsføring, og det er også i denne regionen flest kommuner mener det skal føres fravær. Kommuner på Vestlandet mener i størst grad at det bør være opp til skolen.