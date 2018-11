– Vi er så glade. Mirab gleder seg veldig til å lære mer norsk – og kan faktisk allerede om cirka et år søke om statsborgerskap, forteller Zelalem Birhane.

Det eritreiske ekteparet, bosatt i Røyken, tør endelig å slippe gleden løs. I forrige uke kom bekreftelsen fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om at Mirab Tedla (33) har fått innvilget asyl og reisebevis (pass for flyktninger, red.anm.)

Da avisen først møtte paret, i februar 2017, hadde de flere ganger søkt UDI om ID-bevis til Mirab, men alt ble avslått. Det ble også klagen til Utlendingsnemnda (UNE).

Giftet seg

Ektemannen Zelalem Birhane (40) kom til Norge for cirka 11 år siden. Som medlem av Jehovas vitner (JV) ble han forfulgt og nektet grunnleggende ting som statsborgerskap og pass i Eritrea – og han kunne når som helst bli fengslet. Han flyktet, og i Sudan møtte han Mirab Tedla – som også var JV.

Birhane kom til Norge og fikk asyl, men glemte ikke Mirab. Etter noen år reiste han tilbake til Sudan, der de to ble gift.

Dermed fikk Mirab opphold i Norge via familiegjenforening. ID-bevis var det verre med. Hun ble bare bedt om å ta kontakt med den eritreiske ambassaden i Stockholm, til tross for at norske myndigheter i alle andre henseender mener eritreiske pass har svært begrenset bevisverdi. Så fikk da heller aldri paret noe svar på sine henvendelser til ambassaden.

Sløsing

– Jeg har vært bekymret for Mirab. Hun var gjennom introduksjonsprogrammet – men siden har hun ikke hatt noen norskopplæring, og hun kunne jo uansett ikke jobbe – uten ID-bevis og egen konto. Så ble hun gravid – og uten noen andre tilbud ble hun sittende veldig mye hjemme. Det var advokat Georg Schjerven Hansen, den gangen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), som rådet henne til å søke asyl på selvstendig grunnlag, forteller parets gode hjelper og ekstrapappa Jan-Henrik Bjørhall.

– Det lyder jo helt absurd, at en med permanent oppholdstillatelse skal måtte søke asyl, men Mirab er slett ikke den eneste som har fått dette rådet av meg. Derimot er hun – så vidt jeg vet – den første som har gått gjennom hele denne prosessen og fått innvilget opphold og reisebevis, sier Schjerven Hansen, som i dag jobber for advokatfirmaet Roli.

Han anslår at det finnes flere tusen mennesker i lignende eller tilsvarende situasjon som Mirab, i Norge i dag. Det vil si; med lovlig opphold, men uten ID-papirer.

– Det er svært mange dette ikke løser seg for, og dermed blir de litt flere for hvert år som går. Det er en helt utrolig sløsing med menneskers tid og ressurser. I Mirabs tilfelle mente man hun ikke hadde krav på avledet flyktningstatus via ektemannen, fordi de ikke ble gift i Eritrea. Når regelverket skal tolkes så stivbeint, er det lett å tro at det har blitt gitt visse føringer – om aldri å bruke sunn fornuft.

