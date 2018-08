Én statsråd med skjult oppgjør – den andre ser ikke problemet

Innenriks

Av Bjørn S. Kristiansen og Jo Moen Bredeveien

Nylig avgått Frp-statsråd Per-Willy Amundsen har høstet mye kritikk etter et utspill om at all innvandring fra «muslimske land» bør stanses.

Først et kort tilbakeblikk: «Jeg frykter for at et nytt korstog blir nødvendig», skrev Amundsen på Facebook i 2011.

Da var han innvandringspolitisk talsperson i Frp. Amundsens krigsretorikk mot muslimer hindret ikke statsminister Erna Solberg (H) i å gjøre ham til justis- og beredskapsminister i desember 2016.

Amundsen ble returnert til Stortinget i januar i år, og 22. juli la han ut en tekst på Facebook der han tok til orde for å stanse all innvandring fra muslimske land: «Jeg forbeholder meg retten til å ytre at folkevandringen fra muslimske land bør opphøre, samtidig som jeg vil kjempe mot alle forsøk på å begrense ytringsfriheten og voldsutøvelser for å fremme sitt syn – uansett hva det måtte være».

Skjult oppgjør

Dagsavisen ønsket å intervju både Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande – begge statsråder i Solberg-regjeringen – om saken.

Jensen og Grande har håndtert Dagsavisens henvendelser på svært ulike måter, men likevel med en klar strategi.

Grande nektet å la seg intervjue om saken, selv om hun på dulgt vis har kritisert Amundsen i et debattinnlegg i Dagbladet – men da som Venstre-leder.

– Vi kan jo se for oss at Venstre tenker at dette har Frp gjort lenge – og det fungerer, sier valgforsker Johannes Bergh.

Jensen lot seg intervjue, men nektet å forholde seg til det grunnleggende premisset i Amundsens utspill som også er det han er blitt kritisert for, nemlig at det er muslimer som ikke lenger bør få innvandre til Norge.

– Jensen er tilslørende i sin kommunikasjon, sier professor og ekspert i politisk kommunikasjon, Gunn Enli.

Bakgrunnen for saken - Per-Willy Amundsens utspill

Amundsen begrunnet standpunktet på følgende måte i et debattinnlegg i Aftenposten: «Vi vet at folkevandringen til Europa skaper synlige problemer over hele kontinentet. Vi vet at den mangler sikkerhetsmessig, økonomisk og verdimessig bærekraft. Alt dette bør være godt dokumentert».

Den tidligere Frp-statsråden har blitt kritisert fra flere hold, fordi han tar til orde for å stenge ute innvandrere basert på hvilke religion de har.

Arbeiderpartipolitiker i Oslo, Per Anders Langerød, som overlevde Utøya-terroren i 2011, kaller det farlig gruppetenkning. Venstre-politiker og visepresident på Stortinget, Abid Raja, og leder av Nansen Fredssenter, Alfredo Zamudio, er andre som har tatt til motmæle.

«(...) generaliseringer og mytespredninger er både unorsk, og ikke verdig representanter fra et regjeringsparti», sa Raja til ABC Nyheter.