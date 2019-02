En person er funnet i skredet i Åseral i Agder - fløyet til sykehus

Det opplyser politiet like før klokken 18.30 søndag ettermiddag. De fikk melding om at en person på snøscooter var tatt av et skred i 15.10-tiden.

Et mannskap på om lag 40 personer deltok i søket. Vedkommende var en del av et følge og det var disse som varslet nødetatene om hendelsen.

Søkehunder, en luftambulanse og et SeaKing-helikopter deltok også i søket.

Skredet gikk langt fra folk og politiet måtte bruke både helikopter og snøscooter for å komme fram til stedet, fortalte operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB like etter at meldingen om skredet kom inn.

Åseral kommune har satt krisestab. Skredet gikk i Signesdalen, nord for det private jaktslottet Lordehytta , skriver Fædrelandsvennen. (NTB)