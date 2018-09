Innenriks

– SSB-forskerne har dokumentert at formuesulikhet har gått fra et høyt nivå til et enda høyere nivå. Til det svarer Siv Jensen at vi ikke må se oss blinde på tall. Dette ville en finansminister fra Arbeiderpartiet tatt på alvor, mens en finansminister fra Frp velger ikke å forholde seg til at ulikheten øker, sier Aps Hadia Tajik.

Dagsavisen har skrevet flere saker om en SSB-studie om formuesulikhet som ble lagt fram fredag. Den viser at de rike tar en stadig større del av kaka både når gjelder formue og inntekt. Finansministeren sa i et intervju med Dagsavisen at «vi må ikke se oss blinde på tall» og at hun ikke vet hva man skulle gjort for å hindre at formuene til de rikeste øker. Finansministeren uttrykte at hun synes det er mer problematisk at mennesker lever i fattigdom.

Ikke ett enkelttiltak

– Hvilke grep vil Ap ta for å hindre at de rikeste drar ytterligere ifra?

– Vi har foreslått at de som har mest, må betale mer over skatteseddelen. De store kuttene i formuesskatten har ikke fått støtte fra Arbeiderpartiet. I vårt alternative budsjett for 2018 har vi satt tilbake formuesskatten til 2013-nivå. Det vil si 1,1 prosent. Vi har imidlertid et bunnfradrag på 1,48 millioner kroner, slik at det blir en bedre sosial profil, sier Tajik.

Hun mener man må se på den helhetlige politikken om man skal få gjort noe med økende økonomisk ulikhet.

– Det finnes ikke ett enkelttiltak som kan stoppe utviklingen. Man må se på summen av tiltakene innenfor skatte- og velferdspolitikken om man vil redusere ulikheten.

Fattigdom

Tajik lister opp tiltak som hun mener er avgjørende for å gjøre noe med ulikheten:

– Vi må ha flere ut i arbeid. Hver tredje person i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Flere får ikke arbeid på grunn av helseproblemer, og det er noe av grunnen til at Ap ønsker en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, sier Tajik.

Siv Jensen uttrykte at hun er mest bekymret for at mennesker lever i fattigdom. Til det sier Tajik:

– Regjeringen har kuttet i velferdsordningene til dem som har minst. Prisen for barnehage har økt, de har kuttet barnetillegget til uføretrygdede og varslet at personer med behov for tannreguleringer ikke lenger skal få refusjon for utgiftene. Tall fra SSB viser at barnefattigdommen har økt markant under denne regjeringen.

– Må bry seg om tall

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, reagerer også på Jensens uttalelser.

– Vi kan ikke ha en finansminister som ikke bryr seg om tall og som ikke vet hva hun skal gjøre med økende ulikhet, sier Martinussen.

– Rødt mener økende ulikhet er et veldig stort problem. Vi kan bidra med både kuleramme og forslag til en rettferdig skattepolitikk overfor milliardærene.

I 2014 fjernet regjeringen arveavgiften. Jensen mener den rammet vanlige folk hardt, og det er Martinussen delvis enig i, men hun mener arveavgiften må tilbake i ny form.

– Vi vil legge fram en «dynastiskatt» der vi legger opp til at de som arver store formuer, må betale mest i skatt. Vi har ikke hatt en adel i Norge, men nå er vi på vei til middelaldertilstander, der rike og mektige familier eier stadig mer av den norske formuen, sier Martinussen og legger til:

– Sju av ti av Norges rikeste er arvinger, og de får makt og posisjoner i store selskaper fordi de er født inn i en rik familie.

Hun mener politikerne har sett altfor lite på formuesulikhet.

– SSB-rapporten viser hvordan akkumulert inntekt er blitt til store formuer og at det er formuene som vokser veldig mye.

Rødt vil ha en progressiv formuesbeskatning.

– Venstresiden har ikke vært flink nok til å skille mellom formue som bør beskattes for å finansiere fellesskapet og skatt som skal hindre at formuene blir for store. Den formuesskatten vi har i dag skiller ikke på en formue på 1,5 millioner kroner og en formue på flere tusen millioner kroner.

