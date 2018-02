– En dramatisk situasjon

Innenriks

Børresen gikk av på dagen torsdag, en beslutning som ble tatt etter at presidentskapet om formiddagen ble informert om at byggeprosjektet på Stortinget kan bli ytterligere 500 millioner kroner dyrere. Totalt ligger det an til en kostnadssprekk på opptil 1,2 milliarder kroner.

– Det er en så dramatisk situasjon, og det å få fram riktig og rettidig informasjon til presidentskapet om prosjektet jeg har ansvar for, er mitt ansvar, sier hun, og opplyser at hun tok beslutningen om å gå etter en dialog med presidentskapet.

Hun avviser imidlertid at hun opplevde å ha mistet tilliten fra dem.

– Jeg har følt at jeg har hatt tillit gjennom hele prosessen, men det er klart at dette er en vanskelig situasjon for presidentskapet også, sier hun.

Børresen forteller at hun ble kjent med kostnadsøkningen i forrige uke. Stortingspresident Olemic Thommesen ble informert tirsdag. Hun avviser at hun selv har sittet på opplysninger lenger enn hun burde, og sier det er vanskelig å si om noen i hennes egen prosjektgruppe burde informert bedre.

– Dette er veldig stort og komplekst. Når ting skulle kommet fram og på hvilken måte, er vanskelig å si i dag, sier hun.

Stortinget har saksøkt Multiconsult, som har hatt prosjekteringsansvaret, men Stortingets egen prosjektgruppe, som Børresen hadde ansvar for, har fortsatt presidentskapets tillit.

Børresen opplyser at hun ikke får noen etterlønn, bare vanlig lønn i oppsigelsesperioden.

(NTB)