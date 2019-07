De siste årene har stadig flere kommuner begynt å stille krav til tilbydere når de setter ut tjenester på anbud. Kravene skal sikre at det ikke skjer sosial dumping eller økonomisk kriminalitet når bedrifter utfører jobber for det offentlige.

En oversikt utarbeidet av Fagforbundet viser at en av tre kommuner nå har innført slike krav, inkludert alle de største byene. Flesteparten av disse kommunene har ordfører fra Arbeiderpartiet.

Dette er de ulike kravene som stilles mot sosial dumping

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderparti-styrte kommuner er offensive på seriøsitetskrav. Det er viktig i arbeidet for et tryggere arbeidsliv at kommunene bruker sin innkjøpsmakt til å velge seriøse bedrifter, skriver stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) i en e-post til FriFagbevegelse.

Av de 163 kommunene som har innført krav, har 86 ordfører fra Ap. Men det er også Ap som har flest ordførere i landet; hele 202 kommuner av totalt 427 har Ap-ordfører.

– Hvorfor har dere ikke klart å innføre dette i alle Ap-kommunene ennå?

– Selv om ikke alle har vedtatt slike krav, så ser vi likevel flere og flere kommuner som innfører ulike modeller som Skienmodellen og Oslomodellen, skriver Sandtrøen.

Mindre kriminalitet på små steder

Senterpartiet og Høyre er de to partiene med flest ordførere etter Ap. Begge har innført seriøsitetskrav i litt under en tredel av kommunene de styrer. Blant KrFs kommuner, er det kun én av 18 som har innført krav.

Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand tror en mulig årsak er størrelsen på kommunene.

– Det handler ikke om holdningen man har til et seriøst arbeidsliv. Det handler om at man må ha et visst volum for å være en profesjonell innkjøper, sier Furre til FriFagbevegelse.

Han mener også at de minste kommunene nok ikke har hatt de samme problemene med kriminelle aktører som man har hatt i de store byene.

– Jeg mener at det er klokt for alle å ha krav som styrker det seriøse arbeidslivet, men jeg anerkjenner at situasjonen er forskjellig fra sted til sted. En av årsakene til at vi ikke har akkurat de samme kravene som Oslo, er at de i Oslo har hatt noen spesielle problemer som vi ikke har hatt, sier Furre.

Kristiansand er en av Høyres 23 kommuner som har innført seriøsitetskrav.

– Vi er interessert i å ha et organisert og skikkelig arbeidsliv, og vi ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og økonomiske uryddigheter. Jeg tror også at vi får bedre leverandører som følge av kravene, sier Furre.

Vil utvide kravene til velferdsbransjen

Fagforbundet-leder Mette Nord understreker at seriøsitetskrav ved anbud blir en viktig sak for dem opp mot kommunevalget.

– Vi vil ha ordførere som både er gode arbeidsgivere og seriøse oppdragsgivere. Alle norske kommuner og fylkeskommuner bør vedta eller fornye en plan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet etter kommunevalget, skriver hun i en e-post til FriFagbevegelse.

Det vanligste per i dag, er seriøsitetskrav knyttet til bygg og anleggsbransjen. Men Nord ønsker seg at disse kravene blir utvidet til å gjelde innkjøp av helse- og omsorgstjenester også.

– Tiltakene mot sosial dumping må være universelle, og gjelde innkjøp av varer og tjenester i alle sektorer. Oslo kommune har allerede vedtatt at Oslo-modellen også skal gjelde kjøp av velferdstjenester. Nå må andre kommuner følge etter.