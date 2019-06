Én av tre fullfører ikke studiene

Av studentene som startet på universitets- og høyskoleutdanning i 2010, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år. 41 prosent av studentene hadde fullført en grad på lavere nivå, mens 25 prosent hadde fullført en utdanning på høyere nivå eller doktorgrad, viser nye tall fra SSB.

Les også: Fireåring bevisstløs etter hasj-inntak

Kvinner fullfører i større grad

Det er samtidig forskjeller i fullføringsgrad mellom kjønnene. 61 prosent av mennene fullførte graden de startet på, mot 70 prosent av kvinnene.

– Tallene er bekymringsverdige, sier påtroppende leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Les også: Bildet av de døde går verden rundt: En skamplett på vår moralske samvittighet

Mener svaret ligger i studiestøtten

Hun mener at bakgrunnen for at så få fullfører høyere utdanning er at norske studenter må jobbe så mye ved siden av studiene at det går utover deres faglige prestasjoner.

Hun viser til at studenter i snitt jobber tolv timer uken. Samtidig sier sju av ti studenter at de ikke hadde hatt råd til å studere uten jobb ved siden av, uavhengig om de har sommerjobb eller ikke.

– Skal flere studenter fullføre, må studiestøtten økes til 1,5 G, slik at vi får tid til å studere, sier Øien.

Les også: Hagnes advokat deler ikke politiets oppfattning om at det aldri var snakk om noen kidnapping

Bedring i tallene

Tallene viser at det har vært en særlig økning i fullførte utdanninger på høyere nivå innen åtte år etter oppstart, sammenlignet med studenter som startet på høyere utdanning femten år tidligere.

Blant studentene som startet på universitets- og høyskoleutdanning i 1996, fullførte 47 prosent av studentene på lavere nivå innen åtte år, mens 13 prosent fullførte på høyere nivå eller doktorgrad.

Les også: Politiet tror Lørenskog-bortføring var fingert for å skjule drap