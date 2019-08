En av fire familier må droppe aktiviteter på grunn av høy pris

Av Fredrik Moen Gabrielsen

Tallene kommer fra en undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Frivillighet Norge.

27 prosent oppgir i undersøkelsen at de selv eller noen i deres familie har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av for høye kostnader.

Det bekymrer Frivillighet Norges generalsekretær.

– Vi må stille opp

– Det er hjerteskjærende å tenke på at noen barn ikke får være med. Det må vi gjøre vårt beste for at ikke skjer. Som forelder er det vondt å ikke kunne gi barnet sitt muligheten til å delta. Her må vi stille opp for hverandre og sørge for at fotballag, korps, teatergrupper og andre fritidsaktiviteter er tilgjengelig for alle, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Han understreker at problemet er kjent fra før av, men at han likevel er overrasket over at tallene er så høye.

Pilotprosjekt

Tidligere i år lanserte regjeringen et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. 10 millioner kroner ble satt av til prosjektet.

– Fritidskortet som regjeringen har varslet, kan bli en ordning som gir flere barn og unge muligheten til å delta i varig organisert fritidsaktivitet, sier Johnsen.

– Men det er viktig at dette kommer som et tillegg til gode støtteordninger som allerede er der, og ikke går på bekostning av dette eller de frivillige organisasjonene som jobber for å gi et godt fritidstilbud, sier han.