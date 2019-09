Elvestuen taus om gjenvalg av Grande

Flere Venstre-politikere har etter mandagens svake valgresultat gitt uttrykk for at de mener det er på tide med fornying i Venstre-ledelsen. Men Grande selv viser til at hun har stor støtte i partiet.

– Ja, jeg er en av dem hun viser til, bekrefter nestleder Terje Breivik overfor Aftenposten.

Grande kunngjorde allerede valgnatten at hun søker gjenvalg på partiets landsmøte til våren, til tross for at Venstre bare fikk støtte fra 3,9 prosent av velgerne i kommunevalget.

Enkelte Venstre-stemmer har stilt spørsmål ved om også de to nestlederne Breivik og Ola Elvestuen bør få avløsing.

– Jeg vil formidle mitt svar om gjenvalg til valgkomiteen når den tid kommer. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen ute i organisasjonen og ikke minst hos alle som har gjort en stor innsats i lokalvalgkampen, sier Breivik fredag.

Venstres andre nestleder, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, er imidlertid taus. Han sier via sin rådgiver Marit Vea at han vil svare Venstres valgkomité først. Det gjelder både for spørsmålet om han selv stiller til gjenvalg som nestleder, og hvorvidt han ønsker at Trine Skei Grande skal bli gjenvalgt som partileder.