Elverum: Fant brev etter funn av død far og sønn

Politiet mener de har våpenet som ble brukt, og opplyser tirsdag formiddag at dette våpenet er registrert på den døde faren.

– Politiets hovedteori er at det dreier seg om drap og selvdrap, og at det er mannen i 40-årene som har tatt livet av sin 13 år gamle sønn og deretter seg selv. Politiet har gjort funn av et brev på stedet som underbygger øvrig etterforskning knyttet til dødsfallene, skriver politiet i en pressemelding.

Navn frigitt

Politiet ble varslet om funnet av de døde ved 20.30-tiden fredag kveld. Det var en som sto familien nær som kontaktet politiet fredag og uttrykte bekymring over ikke å oppnå kontakt med faren.

Politiet friga navnet på 13-åringen tirsdag etter å ha orientert guttens pårørende. Guttens død var imidlertid allment kjent lokalt, og det ble mandag holdt minnestund på Elverum ungdomsskole der gutten gikk i åttende klasse.

Også på Kirkeby barneskole der 13-åringen gikk i fjor, ble det holdt minnemarkering mandag.

Etterforsker videre

Selv om hendelsesforløpet virker klart, vil politiet gjennomføre en grundig etterforskning av hva som er skjedd.

– Etterforskningen pågår fortsatt for fullt for å få kartlagt alle forhold rundt dødsfallene, sier politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt.

Odd Henning Svalheim og Helge Hartz er blitt oppnevnt som bistandsadvokater for de pårørende. (NTB)