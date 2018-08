Innenriks

4. september i fjor ble en nå 17 år gammel jente knivstukket av en 20-åring ved St. Hallvard videregående skole i Lier.

Denne uka går rettssaken mot mannen, som har innrømt knivstikkingen, men ikke drapsforsøk, i Drammen tingrett. Det er satt av fem dager til rettssaken. Mandag forklarte fornærmede seg i retten, og tiltalte begynte på sin forklaring. Tirsdag fortsatte tiltalte sin forklaring, og flere av vitnene til knivstikkingen måtte også forklare seg om det de hadde sett.

Les også: Erkjente kniv-vold, men ikke drapsforsøk

– Bedre enn forventet

Den fornærmede 17-åringen fulgte hele forklaringen til tiltalte, og til vitnene, sammen med sin bistandsadvokat Harald Stabell i går.

– Jeg har taklet det bedre enn forventet, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

Å se tiltalte forklare seg, opplevde hun som ubehagelig.

– Det var vanskelig å se at han sitter der og snakker, og å vite at etter at han har vært i fengsel, fortetter livet hans som normalt, sier hun, og understreker at tiltaltes forklaring ellers var som forventet.

– Det var hans egen versjon av virkeligheten, sier hun.

– Hvordan er livet ditt nå?

– Det går vel bra, men livet vil aldri bli det samme. Det har ikke gått en dag uten at jeg har tenkt på det som skjedde, og det vil alltid prege meg, svarer 17-åringen.

Hennes bistandsadvokat Harald Stabell utdyper:

– Konsekvensene vil bli langvarige for henne. Det var utrolig heldig at hun klarte seg, men hun vil slite med både fysiske og psykiske skader framover.

Les også: Politiet erkjenner at skolen burde vært varslet om drapstrusler

– Rasende, og ikke redd

Lærer Elin Skorød fortalte i vitneboksen følelsesladet og med sterk røst om den grusomme episoden hun så en av skolens elever bli utsatt for. Hun fortalte om hvordan hun løp mot gjerningsmannen og ropte.

– Jeg stirret ham inn i øyene og han stirret tilbake. Jeg stirret og stirret, og da var det akkurat som at han fikk en åpenbaring. Da var det akkurat som om luften gikk ut av ham, og han slapp kniven med bladet som nettopp var brukket, fortalte læreren, som deretter ga eleven intensiv førstehjelp fram til ambulansen kom.

Det var ikke frykt hun følte i den livsfarlige situasjonen som utspant seg.

– Jeg var rasende, og ikke redd, fortalte hun.

Les også: – De burde varslet skolen da de fikk opplysninger om drapstrusler

Preget av hendelsen

Skorød, som har byttet navn etter knivstikkingen på St. Hallvard videregående skole (før het hun Stubberud), forteller at hun har vært sterkt preget av hendelsen.

– Jeg var tilbake på jobb dagen etterpå, men så møtte jeg veggen, sier den fargerike læreren til Dagsavisen Fremtiden.

Hun har vært sykemeldt lenge.

– Det er først nå nylig at jeg begynte å jobbe fullt igjen, forteller hun.

– Hva er det som har gjort deg så tøff at du valgte å konfrontere gjerningsmannen i en så alvorlig situasjon?

– Man har forskjellige typer mennesker. Det er «flight, freeze eller fight». Jeg er en type som reagerer, sier hun, og legger til at hun synes det er viktig at ingen føler skyld om de reagerer på en annen måte i en slik situasjon.

Skorød forteller at hun har bekymret seg veldig mye over hvordan det skulle gå med den 17 år gamle eleven hun var med på å redde livet til.

– Jeg tenker alltid på om jeg kunne gjort noe mer, forteller hun.

La tiltalte i bakken

Gustav Hovde Vestgård (19) konfronterte også gjerningsmannen like før ugjerningen ble begått. Fra vitneboksen fortalte han om hvordan han hadde bedt gjerningsmannen om å komme seg vekk, fordi han oppfattet at han oppførte seg aggressivt og ufint mot fornærmede. Han fortalte hvordan gjerningsmannen skal ha klappet til ham, og at han selv svarte med å legge gjerningsmannen i bakken. Tiltalte skal ha gått ut av skolebygget etter dette, men kom tilbake kort tid etter og angrep fornærmede med kniv.

Vestgård var i et annet rom da angrepet startet, og fortalte at han havnet i sjokk da han forsto hva som skjedde. Mot slutten av forklaringen fortalte han, sterkt preget, om hvordan han gjentatte ganger har hatt mareritt om hendelsen.

Til Dagsavisen Fremtiden forteller han at han har forberedt seg godt på å kunne vitne.

– Dette er noe jeg har øvd på hjemme med familien for å kunne huske alt, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

– Hvordan var det å komme inn i retten i dag?

– Det var rett og slett litt koselig å se fornærmede, men det var provoserende å se tiltalte, konstaterer han.

Nekter for drapsforsøk

Pressen har fått referatforbud fra tiltaltes forklaring i retten, men kort fortalt brukte den tiltalte dag to i retten til å forklare seg i forbindelse om knivstikkingen og omstendighetene rundt, og fikk en rekke spørsmål som skulle belyse hvorvidt det brutale knivangrepet dreier seg om et drapsforsøk.

Han ble utspurt av både aktor, forsvarer og de to sakkyndige rettspsykiaterne som var til stede i rettssalen.

– Han har hele tida erkjent de faktiske forhold: at det var han som knivstakk henne 17 ganger. Han har ikke erkjent drapsforsøket, men han har erkjent grov kroppsskade, sier tiltaltes forsvarer Marius Ihlebæk til Dagsavisen Fremtiden.

Tiltalte har sittet i varetekt helt siden han stakk fornærmede 17 ganger med kniv i fjor.

– Han synes selvfølgelig det er vanskelig. Det er snart ett år siden hendelsen skjedde, og han har sittet i varetekt siden da og har brukt mye tid på å tenke på dette. Både i går og i dag har han gitt uttrykk for at han angrer dypt på det som skjedde. Han har også gruet seg til møte fornærmede, forteller Ihlebæk om hvordan tiltalte opplevde å måtte forklare seg i retten.

Politiet innrømte feil

Den fornærmede jenta skal ha mottatt drapstrusler fra tiltalte tre måneder før hun ble knivstukket, noe som ble politianmeldt, men politiet varslet aldri St. Hallvard videregående skole om at eleven var blitt truet.

– I etterpåklokskapens lys erkjenner vi at dette burde vært gjort, har politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt sagt til Dagsavisen Fremtiden.

Ifølge Drammens Tidende har aktor Vibeke Gjøslien Martins har signalisert at det kan bli aktuelt med påstand om forvaring i ni for tiltalte, men vi må vente til slutten av uka for å se hva påstanden faktisk blir.