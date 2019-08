Politiet fikk melding klokka 14.42 om at mikroflyet hadde problemer. Senere ble det bekreftet at flyet hadde gått ned.

Flyet mistet motorkraften, opplyser Falk-Petersen til NTB. Allikevel går det etter sigende bra med dem begge.

– Det gikk eksepsjonelt bra. Vi er verken forslått eller noe annet, sier han.

Nødlandet på vannet

I tillegg til Falk-Petersen var Horrigmo (H), som er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, om bord.

– Det var en dramatisk opplevelse, men det gikk overraskende bra. Det var en fantastisk pilot som beholdt roen hele veien, og det gjorde meg så trygg som man kan bli i en sånn situasjon, sier hun.

Flyet nødlandet på vannet, tippet delvis rundt og passasjerene klatret ut via vingen.

Daglig leder Jan Morten Myklebust ved flyplassen Gullknapp til Agderposten sier de to ble plukket opp av luftambulansen.

– Det er veldig synd at vi måtte være med på dette. Flyet er jo skadd, så det spørs hva som skjer med det, sier Falk-Petersen.

Kjøpt i fjor

Flyet er Avinors eget elfly, som ble innkjøpt i fjor. Det har blitt vist fram under Arendalsuka. Tidligere onsdag var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) med på en flytur, får NTB bekreftet.

Flyet deltok også på Arendalsuka i fjor og er det eneste av sin type i Norge.

– Flyet er registrert som et eksperimentfly. Det betyr at vi gjør dette på egen risiko, for det har ikke vært gjennom en normal utprøvingsprosess, forklarer Falk-Petersen.

Han sier at de foreløpig ikke kjenner årsaken til at motoren sluttet å levere kraft.

– Men det reduserer ikke vår innsats for å lage elektriske fly.