Elektrosjokkvåpen brukt minst 18 ganger i år

I tillegg til de 16 skuddene som ble registrert i første halvår, brukte politiet våpenet mandag under en åtte timer lang politiaksjon på Jaren i Oppland, og tirsdag under en pågripelse etter en knivstikking på Veitvet i Oslo.

På Jaren tok politiet først elektrosjokkvåpen i bruk i et forsøk på å pågripe en mann, men mannen reagerte ikke på bruken og gikk til angrep på politiet, noe som førte til at han til slutt ble skutt og drept av politiet.

Seksjonsleder for operativ seksjon ved Politihøgskolen, Eirik Rosø, sier til NRK at man ikke kan skyte på avstand med våpenet, men at det må være i fysisk kontakt med kroppen til den mistenkte.

– Våpenet skyter ut to piler. Disse må treffe kroppen og være i kontakt med selve våpenet, sier Rosø, som mener det utgjør en fare for politiet.

Bruken av våpenet er en del av et prøveprosjekt fra 1. januar i politidistriktene Oslo, Øst, Sørvest og Troms. Prosjektet varer til 2021, og da vil Politidirektoratet gi en anbefaling om hvorvidt våpenet bør bli en permanent del av politiets utrustning.

De fleste tilfellene hvor politiet har benyttet seg av elektrosjokkvåpenet, har vært situasjoner hvor personer har truet med å skade andre. Til sammen har politiet truet med å bruke våpenet over 30 ganger.