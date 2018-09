Eldre kvinne alvorlig skadd etter utforkjøring

Innenriks

Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.39 søndag formiddag. Personbilen kjørte av fylkesvei 44 ved tettstedet Åna-Sira, på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

Politiet meldte først at det var to personer i bilen, men det ble senere endret til at det kun var én person i kjøretøyet, en eldre kvinne på over 90 år.

– Kvinnen har kjørt fra Sokndal mot Flekkefjord og inn i en høyrekurve hvor bilen skar ut av veien, inn en fjellvegg og veltet, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Kvinnen ble først kjørt til sykehus i Flekkefjord med ukjent skadeomfang, men to timer etter ulykken var det klart at skadene var omfattende.

– Den skadde er overført til Stavanger universitetssjukehus med alvorlige skader, sier operasjonslederen. (NTB)