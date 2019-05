El-sparkesykler fjernes fra Oslo 17. mai

Av: Leni Aurora Brækhus/ABC Nyheter

De unge vil ha el-sparkesykler, men de eldre kan ikke fordra dem, viste en spørreundersøkelse gjennomført på vegne av ABC Nyheter nylig.

– Det nytter ikke for oss eldre å gå på gata mer, de kjører jo helt vilt uten lover og regler. Det er andre gang i byen nå hvor jeg synes det er ubehagelig, uttalte en godt voksen dame til ABC Nyheter.

Nå har begge selskapene som leier ut slike elektriske sparkesykler i Oslo, svenske VOI og tyske Tier, bestemt seg for å ta syklene bort i anledning nasjonaldagen, melder Dagbladet.

– Av sikkerhetsmessige grunner har vi valgt å fjerne våre el-sparkesykler fra gatene under årets 17. mai-feiring i Oslo, sier kommunikasjonssjef i VOI, Kristina Hunter Nilsson, til Dagbladet.

Hun forklarer at de frykter at det skal skje ulykker når folk er beruset, og at sikkerheten til brukerne er viktigst.

Sjef for Tier i Oslo forklarer at de parkerer syklene på 17. mai «av operasjonelle hensyn». Tier har også valgt å redusere antall sykler i anledning 1. mai, skriver avisa.

Selskapene var ute i hardt vær forrige måned, etter refs fra Blindeforbundet som kunne fortelle at syklene som plutselig dukket opp i Oslos gater var blitt et stort problem blant annet for blinde og svaksynte.

