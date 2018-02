Innenriks

– På bakgrunn av mistanke om omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft aksjonerte politiet tirsdag 27. februar mot et renholdsfirma i Oslo, og pågrep ti personer. Politiet har fulgt virksomheten til renholdsfirmaet over en periode og valgte tirsdag å aksjonere, opplyser politiadvokat Marianne Aune ved Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt.

Et ektepar i 40-årene er siktet for omfattende bruk av ulovlig arbeidskraft. Renholdsselskapet ble etablert i 2014 og har tilbudt vasketjenester først og fremst i privatmarkedet, ifølge Aune.

– De er norske statsborgere, begge to. Men kvinnen er av mongolsk opprinnelse, sier hun til NTB.

Samtlige av de åtte pågrepne arbeiderne er mongoler. Fire av dem ble varetektsfengslet onsdag. Politiet vil torsdag ta stilling til om resten av de siktede også skal framstilles for fengsling.

Framsto profesjonelt

– Virksomheten til firmaet har pågått over lengre tid, og det kan være hundrevis av aktører som har benyttet seg av firmaet. Det har framstått profesjonelt, og mange av dem som har brukt firmaet har nok ikke skjønt at de har vært med på å bruke ulovlig arbeidskraft, sier hun.

Stor-Oslo

Firmaet har ifølge politiet profilert seg i Oslo og Stor-Oslo.

Pågripelsene skjedde da politiet etter lengre skjult etterforskning aksjonerte mot fire forskjellige adresser tirsdag. En av adressene var det hovedsiktede ekteparets.

Fire av arbeiderne – tre kvinner og en mann, alle mellom 25 og 42 år – er i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker med begrunnelse i unndragelsesfaren. De er siktet for brudd på utlendingsloven, blant annet ved at de ikke har lovlig opphold i Norge og ved at de har jobbet i Norge i opptil tre år selv om de ikke har hatt tillatelse til det.

De fire har i hovedsak erkjent skyld etter siktelsene mot seg, framgår det av rettsdokumentene.

Trolig utvidelse av saken

Ekteparet har sittet i avhør tirsdag og onsdag, og kommer også torsdag til å bli avhørt. Det er foreløpig uklart hvordan de stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

– Mannen har stått som leder av firmaet, men politiet har god grunn til å tro at kvinnen har vært medvirkende. Det er også grunn til å tro at de som har jobbet ulovlig, har tatt jobber utenom firmaet, sier politiadvokaten.

Aune opplyser at siktelsene kan bli utvidet, og at politiet holder alle muligheter åpne. Det er for tidlig å si nå om ekteparet har hatt noen medvirkerrolle til arbeidernes ulovlige innreise og opphold i Norge, og hvordan deres arbeids- og ansettelsesforhold har vært, understreker hun.

I lignende, tidligere saker har arbeidsgivere blitt siktet for medvirkning til brudd på utlendingsloven og i de alvorligste sakene for tvangsarbeid og menneskehandel.



NTB