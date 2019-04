Eirik Jensen takket støttespillere for gave

Av Peter Talos

Det var Dagbladet som først omtalte den tidligere politimannens innlegg på Facebook søndag kveld. Jensen skriver at han bruker tiden på å forberede seg på neste runde i lagmannsretten.

Andre gangs behandling av anken i Jensen/Cappelen-saken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. november. Det er antatt at saken vil vare i 18 uker.

– Vi vet nå at det blir en runde nr. 3 fra starten av november. Det brukes mye krefter på å motivere seg til å ta fatt på forberedelsene til dette, skriver Jensen.

Innlegget ble lagt ut av samboeren Ragna Lise Vikre på en lukket side for Jensens støttespillere. Der har medlemmene også samlet inn om lag 200.000 kroner i såkalt folkegave til Jensen. For to uker siden ga Vikre imidlertid beskjed om at innsamlingen måtte stanse.

– Nå som innsamlingsaksjonen er avsluttet vil jeg få takke for den enkeltes bidrag. Resultatet var totalt uventet! Jeg er både glad og overrasket over responsen. Jeg vet ennå ikke hva pengene skal brukes til, skriver Jensen som takker for støtten og ønsker de over 22.000 medlemmene i gruppa god påske.

Jensen ble delvis frikjent av juryen da ankesaken om narkotikainnførsel og korrupsjon ble avsluttet i januar. Fagdommerne satte kjennelsen til side og derfor må ankesaken behandles enda en gang i Borgarting lagmannsrett. I forrige uke avviste lagmannsretten Jensens ønske om å skille ankebehandlingen av hans sak fra behandlingen av anken til medtiltalte Gjermund Cappelen.

