Eirik Jensen: – Det gikk en liten faen i meg

Innenriks

Det sa Eirik Jensen da han startet sin frie forklaring i ankesaken i Borgarting lagmannsrett torsdag.

– Jeg må prate om ting jeg helst hadde ønsket å holde for meg selv, sa den korrupsjonstiltalte tidligere politimannen, som i sin forklaring blant annet kommer til å fortelle om hvordan han jobbet med informanter.

Bryter prinsipp

– En del av politiets totalt skjermede arbeidsmetoder må også bli et tema. Det valgte ikke jeg, det gjorde motparten. Det paradoksale er at jeg skal stå og prate om kilder og informanter. Mitt prinsipp har alltid vært å ikke prate om slikt. Nå gjør jeg det, sa Jensen.

Han har tro på at han denne gangen kan gi et mye bedre helhetsbilde av saken, og begynte sin forklaring med å fortelle om hvordan han har hatt det det siste året.

– I tiden etter dommen falt, så gikk det en liten faen i meg. Jeg var psykisk langt nede, i en bølgedal. Men jeg brøt ut av tåkedottverdenen og har bygget opp en annen psyke enn i tingretten. Det har aldri vært min legning å gi opp håpet om å få fram sannheten, sier Jensen.

Lukker dørene

Lagmannsretten har besluttet å lukke dørene under deler av Jensens forklaring. Pressen fikk imidlertid være til stede under starten.

Med stødig røst fortalte Jensen juryen om oppveksten på Nesodden og hvordan han etter hvert ble politimann. Det var tydelig at han har forberedt seg godt til denne stunden.

_ Jeg vi gi dere en oversikt over hvem Eirik Jensen er. Jeg har jo fått passet mitt påskrevet i en lang periode. Nå skal jeg gi min versjon, sa 61-åringen, som blant annet kom inn på temaet økonomi.

– Jeg bruker sjelden mye penger, slo Jensen fast og fortalte at han har tjent gode penger på dykkeoppdrag og kjøp og salg av motorsykler ved siden av politijobben.

– Cash is king, sa ekspolitimannen flere ganger.

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

Begge anket dommene, men mens Jensen har anket skyldspørsmålet, har Cappelen kun anket straffutmålingen. Han krever mer strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens angivelige rolle som politimann på innsiden i hasjnettverket han bestyrte.

Henvendte seg til Cappelen

Det er ventet at Jensens forklaring vil ta en og en halv dag. Det var opprinnelig satt av tolv rettsdager til forklaringen, men Jensen vil først la seg spørre ut av aktoratet etter at Cappelen har holdt sin frie forklaring.

Jensen kom også inn på forholdet til barna sine og trakk en parallell til Cappelen.

– Jeg valgte bort ungene mine. Det er ikke en floskel, men en sannhet. Det er ikke til å stikke under stol at Cappelen og jeg har vært gjennom mye av det samme når det gjelder utfordringer med barn.

De to har knapt sett på hverandre siden rettssaken startet tirsdag. Men da Jensen fortalte juryen om et av sine tidligere kjæresteforhold, satte han for første gang blikket i Cappelen.

– Du vet jo hvem det er, Cappelen?

– Ja, nikket Cappelen tilbake.

(NTB)